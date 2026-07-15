Leapmotor desembarca en Argentina con el respaldo de Stellantis

Leapmotor inicia una nueva etapa en el mercado argentino con el objetivo de impulsar la movilidad electrificada y consolidar su crecimiento en la región.

La marca Leapmotor nació en China en 2015 como una start-up de vehículos de nuevas energías (NEV), completamente electrificada y caracterizándose por su identidad futurista y ultra tecnológica.

A principios de 2024, Stellantis y Leapmotor formaron una empresa conjunta llamada Leapmotor International BV para explorar el mercado internacional y comercializar la marca dentro del portfolio del Grupo Stellantis en todo el mundo, fuera de China.

Tras comercializar cerca de 600.000 vehículos globalmente en 2025, los excelentes resultados de los primeros meses del 2026, refuerzan la confianza de la marca en alcanzar su ambicioso objetivo de vender 1.000.000 de unidades este año en el mundo, lo que subraya su posición como uno de los actores de más rápido crecimiento en el mercado de vehículos electrificados.

Llegada de Leapmotor a Argentina Leapmotor se apoya en una filosofía simple y clara: acercar la innovación a más personas. Los vehículos de la marca combinan diseño minimalista, altos estándares de seguridad, equipamiento de última generación y tecnologías pensadas para mejorar la experiencia de uso cotidiana, todo dentro de una propuesta de valor altamente competitiva.

Leapmotor llega al mercado argentino Luego de haberse lanzado en otros países de la región, Leapmotor llega esta semana a Argentina como la primera marca china en arribar al país de la mano de un grupo como Stellantis, con el respaldo que eso significa respecto del servicio de ventas y posventa, con una red sólida y la experiencia de marcas con más de 100 años de historia en nuestro país.