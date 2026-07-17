Chevrolet presentó el nuevo Onix Activ en La Rural 2026

En el marco de la Exposición Rural 2026, Chevrolet presentó el nuevo Onix Activ , un modelo concebido como la entrada de gama a la amplia y completa familia de cross-overs y SUVs de la marca.

Con este nuevo modelo, Chevrolet continúa ampliando su portafolio de vehículos pensados para ofrecer versatilidad, tecnología, y eficiencia para cubrir las necesidades, exigencias y gustos de todo tipo de usuarios.

La preferencia de los consumidores por vehículos con una posición de conducción elevada, robustez visual y versatilidad para el uso urbano ha transformado el mercado de forma constante. Esta tendencia ayuda a explicar el continuo crecimiento de los vehículos SUV, que representan una porción cada vez mayor de las ventas de automóviles en el país.

Consciente de este panorama, Chevrolet está acelerando la evolución de su portafolio para ofrecer la línea más completa de SUVs y crossovers con modelos que abarcan desde vehículos utilitarios todoterreno con tracción 4x4 hasta opciones electrificadas y de alta gama, diseñadas para diferentes estilos de vida.

Dentro de esta estrategia, Chevrolet develó en la Expo Rural 2026 el nuevo Onix Activ , la versión aventurera de la exitosa familia de automóviles compactos de la marca, que llega con un diseño estructural y dinámico alineado con las nuevas demandas de los consumidores y concebido como puerta de entrada a la gama de productos off-road y con espíritu aventurero.

Con 4.163 mm de longitud, el nuevo Onix Activ adopta una arquitectura funcionalmente elevada, con cambios específicos en la suspensión, los neumáticos y los componentes externos que impactan directamente en la experiencia de conducción. El modelo es 61 mm más alto (1.533 mm) que el resto de la línea Onix, lo que se traduce en una mayor distancia al suelo (201 mm), así como mejores ángulos de ataque (19,7°) y salida (28,1°). Estas características refuerzan su capacidad para afrontar los desafíos de la ciudad con mayor comodidad, seguridad y confianza.

Todo este conjunto fue desarrollado por los equipos de ingeniería de General Motors Sudamérica, centrándose en crear una configuración única dentro de la línea Onix. El objetivo no era solo elevar el vehículo, sino también recalibrar el conjunto dinámico en su totalidad, con ajustes específicos en los espirales de suspensión, los amortiguadores y los neumáticos.

Este es el cambio dinámico más profundo que se haya aplicado alguna vez a una versión Onix desde la llegada al mercado de la generación actual. Esto se debe a que el nuevo Onix Activ no parte de ajustes graduales, sino de un enfoque conceptual único, desarrollado para redefinir la experiencia de conducción y diferenciarlo claramente de las otras versiones de la línea.

El Onix Activ asume así un nuevo posicionamiento. No es una simple variación estética: es un vehículo preparado para los desafíos reales del uso urbano, con una posición de conducción elevada, mayor robustez y un diseño impactante.

Chevrolet Onix Activ

Qué motor tiene el Chevrolet Onix Activ

Está equipado con el confiable y eficiente motor naftero turbo de 1.0 L que entrega 116 CV a 5.500 rpm y 160 Nm de torque a 2.000 rpm, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades.

“El nuevo Onix Activ llega a nuestro portafolio para funcionar como una alternativa racional y atractiva a los Cross-overs y SUV de entrada de gama. La eficiencia, la conectividad y la facilidad de conducción que han hecho del Onix un éxito se replica para ofrecer una fórmula de diferenciación real y de alto valor percibido para los consumidores”, afirmó Andrés Carfagna, director comercial de GM Argentina, Paraguay y Uruguay.

En la práctica, la configuración del Onix Activ transforma la experiencia del conductor en el uso diario. La posición de conducción más elevada mejora la percepción del tránsito y proporciona una mayor sensación de control en la conducción urbana, mientras que la suspensión recalibrada contribuye a una marcha más cómoda en calles irregulares, rampas y badenes. El cambio también se nota para el resto de los ocupantes, que disfrutan de un acceso y salida del vehículo más natural, una postura más ergonómica y un menor esfuerzo corporal.

El diseño estético también refleja esta nueva propuesta. Destacan el nuevo emblema de Chevrolet con acabado en negro, los retrovisores y la parrilla con un tratamiento exclusivo High Gloss, las llantas oscurecidas y con un diseño específico, las barras de techo funcionales y nuevos detalles de terminaciones que refuerzan el carácter robusto y contemporáneo de la versión, como el debut de los faros traseros con lentes de cristal y elementos visuales nunca antes vistos en el modelo, como el paragolpes trasero High Gloss, entre otros.

Cuánto cuesta el nuevo Chevrolet Onix Activ

El nuevo Onix Activ se comercializará a partir de agosto en toda la red de concesionarios Chevrolet del país en colores Gris “Sharkskin”, Blanco “Summer White”, Negro “Black Meet Kettle” y Azul “Some Kinda Blue” y a un valor de ARS $35.043.900.