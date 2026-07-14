Chevrolet y Buick bajo la lupa: los autos más económicos de GM en el mercado

Con una base de ventas registrada, las marcas Chevrolet y Buick diversifican sus catálogos para ofrecer alternativas familiares económicas en Estados Unidos.

La corporación automotriz General Motors mantiene una ofensiva comercial enfocada en la accesibilidad dentro del mercado norteamericano, logrando comercializar cerca de 700.000 unidades de sus marcas Chevrolet y Buick con precios sugeridos inferiores a los 30.000 dólares durante el pasado ciclo anual.

Chevrolet Trax y Trailblazer: Versatilidad urbana El Chevrolet Trax se ratifica como el escalón de acceso más económico del conglomerado, con sus cinco niveles de equipamiento ubicándose por debajo de la barrera de los 30.000 dólares. Toda la gama Trax utiliza una configuración de tracción delantera gestionada por un motor de tres cilindros de 1,2 litros turbo de la familia ECOTEC, asociado a una transmisión automática de seis relaciones. Desde la variante base LS, el modelo incorpora de serie el paquete Chevy Safety Assist con frenado autónomo de emergencia. Las versiones intermedias LT y superiores añaden una pantalla central de alta definición de 11 pulgadas y un tablero digital de 8 pulgadas.

Chevrolet Trailblazer Chevrolet Por su parte, el Chevrolet Trailblazer complementa la oferta con la ventaja de disponer de opciones con tracción integral (AWD) en todas sus variantes. Los modelos de tracción simple emplean el impulsor 1.2 turbo junto a una transmisión continuamente variable (CVT), mientras que las ejecuciones equipadas con tracción total o pertenecientes a los acabados de perfil deportivo RS y de orientación off-road ACTIV adoptan un motor ECOTEC de 1,3 litros turbo acoplado a una caja automática de 9 velocidades.

Buick Envista y Encore GX: Sofisticación refinada Dentro de la división premium Buick, las configuraciones Preferred y Sport Touring del crossover Envista se sostienen dentro del rango presupuestario pautado. Este modelo apoya su desempeño en la arquitectura mecánica de tracción delantera y motor 1.2 turbo con caja de 6 marchas, distinguiéndose por una dotación de confort que contempla de serie el paquete Buick Driver Confidence, encendido remoto de motor, climatizador automático y una pantalla de infoentretenimiento de 11 pulgadas integrada al panel.

Buick Encore GX 2024 A su vez, el Buick Encore GX ofrece un punto de partida accesible mediante su acabado Preferred, el cual equipa el motor 1.3 litros turbo. Al igual que su par de Chevrolet, esta plataforma brinda la posibilidad de incorporar tracción integral de manera opcional, sumando espejos calefaccionados, volante de base plana y ruedas de aleación de 18 pulgadas dentro de sus especificaciones estándar.