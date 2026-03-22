La nueva Nissan Navara ya está a la venta: detalles de las versiones

La nueva Nissan Navara ya está a la venta en los concesionarios de todo el país, marcando la quinta generación de un modelo que ha servido a los clientes australianos durante cuatro décadas.

La nueva Nissan Navara ofrece una capacidad todoterreno gracias a una suspensión ajustada localmente, desarrollada, perfeccionada y probada por Premcar, el socio de ingeniería de Nissan con sede en Melbourne. Cada nueva Navara vendida en Australia se beneficia de un exhaustivo desarrollo de la suspensión y el manejo, lo que garantiza un rendimiento seguro en la amplia gama de condiciones que exigen los clientes.

Todos los modelos están equipados con un motor diésel biturbo de 2.4 litros de probada eficacia, acoplado a una transmisión automática de seis velocidades. Esta combinación ofrece 204 HP y 470 Nm, lo que supone 20 Nm más de par motor y un consumo 0,2 l/100 km más eficiente que el anterior D23.

Disponible en cuatro versiones de camioneta 4x4 de doble cabina: SL, ST, ST-X y PRO-4X, abarca desde aplicaciones comerciales específicas hasta uso recreativo y de ocio. Todas las versiones se ofrecen exclusivamente con transmisión automática de seis velocidades, lo que refleja la abrumadora preferencia de los compradores australianos (el 90 % de los compradores del D23 anterior optaron por una camioneta 4x4 de doble cabina).

Suspensión: Diseñada para las exigencias del mundo real.

Ajustar un vehículo utilitario de una tonelada presenta un desafío de ingeniería inherentemente complejo. La suspensión debe funcionar a la perfección desde el peso en vacío hasta la masa máxima autorizada del vehículo y un remolque con freno de 3500 kg, un rango de funcionamiento que pocos otros segmentos de vehículos deben cubrir.

En lugar de optar por una solución universal, Nissan y Premcar desarrollaron tres calibraciones de suspensión distintas, cada una diseñada en función del uso real que le dará su comprador objetivo.

Durante el desarrollo, los ingenieros de Premcar evaluaron 137 códigos de amortiguadores e implementaron más de 550 cambios en las especificaciones de las láminas internas. Además del extenso kilometraje de desarrollo, la validación final abarcó 18.500 km de pruebas locales en carreteras asfaltadas, caminos ondulados, grava y terrenos todoterreno.

Suspensión de la nueva Nissan Navara

Una de las novedades más destacadas del sistema de suspensión de la nueva Navara es la incorporación de muelles de rebote internos en los amortiguadores delanteros, una característica poco común en el segmento de las camionetas pick-up convencionales.

La puesta a punto convencional de los amortiguadores suele requerir un compromiso: aumentar la fuerza de amortiguación mejora la respuesta de la dirección y el control del balanceo, pero puede generar aspereza al pasar por pequeñas irregularidades en la superficie. El muelle de rebote interno proporciona un elemento de control mecánico adicional, lo que permite a los ingenieros reducir la fuerza de amortiguación manteniendo la rigidez antivuelco.

Nissan Navara Nissan Navara

Así es la Nissan Navara PRO4X

Situada en la cúspide de la gama en cuanto a estilo de vida y ocio, la nueva Navara PRO-4X combina muelles traseros de tres hojas con llantas de 17 pulgadas y neumáticos todoterreno.

Esta configuración proporciona una mayor flexibilidad en los flancos de los neumáticos para la absorción de impactos y una mayor durabilidad fuera de carretera, mientras que la articulación de la suspensión se ha calibrado para permitir un movimiento más libre de las ruedas en terrenos irregulares.

Según la versión, la nueva Navara ofrece uno de los dos sistemas de tracción a las cuatro ruedas adaptados a las necesidades del comprador.

Tracción 4x4 (SL, ST)

Las nuevas versiones Navara SL y ST incorporan Easy 4WD, un sistema de transferencia de doble rango a tiempo parcial con selección:

2H (tracción a dos ruedas) para la conducción diaria en carretera con una eficiencia de combustible óptima.

4H (tracción a las cuatro ruedas de alta gama) para una mayor tracción en superficies resbaladizas o como medida de precaución en condiciones adversas.

4L (tracción a las cuatro ruedas en marcha reducida) para una máxima multiplicación del par motor en situaciones extremas fuera de carretera, pendientes pronunciadas, barro espeso o cruces de agua.

La función de cambio sobre la marcha entre 2H y 4H está disponible a velocidades de hasta 100 km/h, lo que permite a los conductores reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes de la carretera.

El diferencial trasero con bloqueo electrónico viene de serie, lo que mejora la tracción en superficies sueltas o irregulares. El asistente de arranque en pendiente viene de serie en todas las versiones de la Navara, manteniendo el vehículo inmóvil hasta dos segundos en pendientes para evitar que retroceda.

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Super 4WD (ST-X, PRO-4X)

Las nuevas versiones Navara ST-X y PRO-4X están equipadas con Super 4WD, un sistema que incorpora un diferencial central de deslizamiento limitado Torsen para una tracción integral inteligente en modo 4H.

En el modo 4H, la distribución del par motor se establece por defecto en una proporción de 40:60 entre el eje delantero y el trasero, con un ajuste continuo para optimizar la tracción y la estabilidad, lo que resulta especialmente beneficioso en carreteras mojadas, caminos de grava y al remolcar.

Los modos seleccionables incluyen:

2H (tracción a dos ruedas) para la conducción diaria en carretera con una eficiencia de combustible óptima.

4H (tracción integral inteligente)

4HLc (marcha larga con diferencial central bloqueado para una distribución de par fija 50:50 entre el eje delantero y el trasero)

4LLc (marcha corta con bloqueo central para máxima tracción y multiplicación del par en condiciones extremas)

El control de descenso en pendientes está disponible en las variantes Super 4WD, y mantiene velocidades controladas (hasta 20 km/h tanto en marcha adelante como en marcha atrás) en descensos pronunciados para reducir la carga de trabajo del conductor.