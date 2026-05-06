El equipo Nissan de Fórmula E subió al podio ambos días en la doble jornada de Berlín

El equipo Nissan de Fórmula E obtuvo un gran resultado en Berlín con Oliver Rowland subiendo al podio tanto en la ronda 7 como en la 8 del Campeonato Mundial ABB FIA Fórmula E 2025/26 en el circuito urbano del aeropuerto de Tempelhof, y con Norman Nato cruzando la meta en quinta posición durante la carrera del domingo.

En la Ronda 7, disputada el sábado, el vigente campeón del mundo de pilotos de Fórmula E , Rowland, mostró un buen ritmo en la vuelta de clasificación, llegando a la semifinal de los duelos y situándose tercero en la parrilla. Mientras tanto, su compañero Nato se quedó fuera de su grupo por poco más de dos décimas de segundo, lo que le llevó a comenzar el E-Prix en la vigésima posición.

Rowland hizo una buena salida y se mantuvo en el grupo delantero durante los primeros momentos, pasando a liderar antes de entrar para su parada en boxes al final de la vuelta 25. El británico mantuvo su gran velocidad hasta el final, lanzando el Attack Mode al final. Por su parte, Nato optó por lanzar su Attack Mode justo después de su parada en boxes de emergencia, subiendo en la clasificación antes de cruzar finalmente la meta en 18° posición.

Los mecánicos e ingenieros realizaron una extensa preparación nocturna para la Ronda 8 del domingo, en la que el equipo optó por una audaz estrategia para ahorrar neumáticos en la clasificación y salir desde la parte trasera. Esto permitió a la pareja conservar energía en las primeras vueltas de la carrera y abrirse paso entre el pelotón más tarde.

La estrategia dio sus frutos cuando, tras salir 18º y 16º respectivamente, Rowland y Nato llegaron a la parte delantera del pelotón a medida que se acercaba la mitad de la carrera. Ambos pasaron tiempo liderando, antes de realizar sus últimas activaciones del "Attack Mode" hacia el final de la carrera. Rowland desafió al líder en las últimas vueltas, cruzando la meta en segunda posición y llevándose el punto extra por la vuelta rápida, mientras que una bandera amarilla impidió a Nato completar una remontada que, ya lo había llevado a ganar varias posiciones, lo que significaba que cruzaría la meta en quinta posición.

Cuándo es la próxima carrera de Fórmula E que correrá Nissan

La Fórmula E regresará dentro de dos semanas, cuando la serie viaje a Mónaco para la doble jornada del 15 al 17 de mayo.

Tommaso Volpe, director general y jefe del equipo Nissan de Fórmula E: “Llegamos a Berlín decididos a darle un vuelco tras unas cuantas carreras duras y lo conseguimos, asegurando una buena cosecha de puntos en ambos E-Prix. El sábado, nuestro esfuerzo dio sus frutos, ya que Oli clasificó bien y luego disputó una carrera realmente buena para maximizar nuestro rendimiento. Hoy el equipo ha logrado un resultado muy positivo. La estrategia fue perfecta y nuestros pilotos ofrecieron grandes actuaciones, saliendo desde el final de la parrilla y abriéndose camino brillantemente en el pelotón. El ritmo fue rápido y tanto Oli como Norman estaban satisfechos con el auto, así que definitivamente hemos dado un paso adelante. Nos alegra ver que todo el trabajo duro que el equipo hizo durante el descanso ha dado frutos, y con la llegada de Mónaco estamos decididos a aprovechar la oportunidad e impulsarnos para el resto de la temporada”.

Oliver Rowland, piloto del equipo Nissan de Fórmula E: “Estoy encantado de haber subido al podio en ambas rondas de la doble jornada. El ritmo de una vuelta no ha sido mi punto fuerte este año, así que el sábado me alegré de quedar en tercer lugar. Tuvimos una carrera inteligente, trabajé bien con los autos a mi alrededor y permanecí más tiempo en pista hasta realizar mi parada. El domingo, tomamos la audaz decisión estratégica de no usar neumáticos nuevos en la clasificación, sino que los reservamos para la carrera. Conservamos bien la energía en las primeras vueltas y luego fue cuestión de decidir cuándo empujar. Tanto Norman como yo nos adelantamos y competimos bien. Estoy muy contento con el fin de semana y estar en el podio en ambos días es una gran señal".

Norman Nato, piloto del equipo Nissan de Fórmula E: “Fue un duro comienzo de fin de semana porque no implementamos la correcta puesta a punto el sábado, lo que nos costó tanto en la clasificación como en la primera carrera. Sabíamos que teníamos que mejorar y todo el equipo trabajó duro durante la noche para asegurarnos de que el auto rindiera mejor. Los mecánicos e ingenieros dedicaron mucho tiempo y esfuerzo a encontrar y solucionar los problemas, y me sentí bien desde el primer momento en los entrenamientos, lo que me dio mucha confianza para la carrera. Tuvimos un E-Prix sólido, ahorrando energía cuando era necesario y empujando en el momento justo. No es fácil poner dos vehículos entre los cinco primeros de la Fórmula E esta temporada, así que este resultado es un gran punto positivo. ¡Gracias al equipo por su trabajo y ahora estoy emocionado por competir en Mónaco!".