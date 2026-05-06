Volkswagen prepara un Golf R para participar de las 24 horas de Nürburgring en 2027

Volkswagen anuncia que su división de alta performance Volkswagen R participará en las 24 Horas de Nürburgring 2027, una de las pruebas más desafiantes del automovilismo internacional.

El proyecto, que se enmarca en la celebración de los 25 años de la división, contempla el desarrollo de un Golf R con tracción integral diseñado exclusivamente para competición.

Como anticipo, la compañía presentó un "show car" que adelanta el concepto del vehículo que competirá en el legendario circuito alemán, reafirmando el vínculo histórico de la marca con el rendimiento y la innovación en pista.

Desde la introducción del Golf R32 en 2002, Volkswagen R ha representado las versiones de producción más deportivas y potentes de la marca Volkswagen. El vínculo estrecho con el automovilismo y el concepto de “racing” forman parte integral del ADN de la marca.

“Las 24 Horas de Nürburgring son la prueba más exigente para nosotros en condiciones reales de competencia”, afirmó Reinhold Ivenz, el máximo responsable de Volkswagen R. “Nürburgring también es nuestra pista de pruebas y desarrollo, y en la carrera de 24 Horas nos encontramos con personas que comparten nuestra pasión por el rendimiento; por eso este proyecto encaja perfectamente con Volkswagen R".

Nuevo Volkswagen Golf R de competición

Para la carrera se desarrollará una versión de competición del actual Golf R con tracción integral, diseñada para cumplir con las exigentes condiciones de Nordschleife.

“Con el Golf R 24H show car, hacemos tangible desde una etapa temprana nuestra visión para 2027. Los trabajos preparatorios para el verdadero auto de competición ya han comenzado. Aunque todavía no queremos revelar muchos detalles técnicos, los fanáticos de las 24 Horas de Nürburgring pueden esperar el Golf R más espectacular hasta la fecha”, agregó Reinhold Ivenz.