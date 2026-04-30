Volkswagen presentó el nuevo ID.Polo: tres niveles de potencia y autonomía de 454 km

Volkswagen presenta el nuevo ID. Polo , la versión totalmente eléctrica de uno de los modelos más exitosos de su historia. Con más de 20 millones de vehículos vendidos en todo el mundo, el Polo entra ahora en un nuevo capítulo: completamente reinventado y sistemáticamente orientado hacia el futuro.

Desarrollado en Wolfsburg, el ID. Polo combina un diseño claro, un espacio generoso y de alta calidad con un atractivo precio de entrada desde 24.995 euros (en Alemania).

El automóvil compacto también establece estándares tecnológicos: con una autonomía WLTP de hasta 454 km y el nuevo “Connected Travel Assist”, que incluye reconocimiento automático de semáforos, conducción eficiente con un solo pedal o la función “Vehicle to Load” que convierte al ID. Polo en una fuente de energía móvil para, por ejemplo, bicicletas eléctricas. La preventa del nuevo ID. Polo comienza hoy mismo, en Alemania.

Thomas Schäfer, miembro del Consejo de Administración de AG, CEO de la marca Volkswagen Passenger Cars y jefe del Brand Group Core sostuvo: “El ID. Polo lleva a un “bestseller” de Volkswagen a la era eléctrica. Durante décadas, el Polo ha sido parte de la vida cotidiana de las personas. Con e l ID. Polo , estamos haciendo que la movilidad eléctrica sea accesible para muchas más personas: con un diseño claro y atemporal, manejo intuitivo, gran calidad y tecnologías de segmentos superiores. Un auténtico Volkswagen tal como nuestros clientes esperan de nosotros.”

Características del Volkswagen ID.Polo

El ID. Polo estará disponible con una nueva y eficiente tracción delantera y tres niveles de potencia de 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) y 155 kW (211 PS). Las versiones de 85 kW y 99 kW estarán equipadas de serie con una versión LFP (fosfato de hierro y litio) de la nueva batería de alto voltaje con 37 kWh (netos).

Esta batería puede cargarse del 10 al 80 % en unos 23 minutos en estaciones de carga rápida de CC y ofrece una autonomía de hasta 329 km. El de 155 kW funciona con una variante de batería NMC (níquel-manganeso-cobalto), ofrece un contenido energético de 52 kWh (netos), permite autonomías de hasta 454 km y puede cargarse del 10 al 80 % en unos 24 minutos en estaciones de CC.

Nuevo Volkswagen ID. Polo Nuevo Volkswagen ID. Polo

Dimensiones: compacto, espacioso y apto para el uso diario

El nuevo ID. Polo mide 4.053 mm de largo, 1.816 mm de ancho y 1.530 mm de alto. La distancia entre ejes es de 2.600 mm. En comparación con el modelo con motor de combustión, el ID. Polo se destaca por un aprovechamiento del espacio significativamente mejor gracias a la plataforma MEB+. Un ejemplo de ello es el gran volumen del maletero, que ha crecido un 25 %: de 351 a 441 litros. Con los respaldos traseros abatidos, la capacidad de carga aumenta hasta 1.240 litros (Polo convencional: 1.125 litros). Este espacio adicional convierte al ID. Polo de cinco plazas en un vehículo más versátil que cualquiera de sus predecesores, no solo especializado en la vida urbana, sino también capaz de afrontar el uso diario con amigos y familia sin esfuerzo.

Pure Positive: diseño elegante y atemporal.

El nuevo ID. Polo es el primer modelo de producción que sigue completamente el nuevo lenguaje de diseño Pure Positive de Volkswagen, del jefe de diseño Andreas Mindt. El resultado es un coche compacto con proporciones claras, rasgos de diseño icónicos como el pilar C derivado del primer Golf, un frontal atractivo y una parte trasera potente que transmite una apariencia de gran calidad, atemporal y carismática. El nuevo modelo se reconoce de inmediato como un auténtico Volkswagen y refleja su progreso tecnológico con un diseño lumínico moderno.

Bienestar: como en casa en la carretera.

El nuevo lenguaje de diseño Pure Positive también caracteriza el interior del ID. Polo, con su arquitectura interior inteligente, materiales de alta calidad y excelente ergonomía. La atención al detalle se aprecia en elementos dependientes del equipamiento, como elegantes costuras decorativas en los paneles de las puertas y la integración de pequeños distintivos «Volkswagen» como toque final.

El nuevo diseño del puesto de conducción es especialmente llamativo en el ID. Polo. El “Digital Cockpit”, de 26 cm (10 pulgadas), está dispuesto en el eje visual. La pantalla táctil del nuevo sistema de infoentretenimiento “Innovision” (de 32,77 cm/13 pulgadas) se sitúa en el centro y es fácilmente accesible tanto para el conductor como para el acompañante. Tiene el aspecto de una tableta de alta calidad en cuanto a tamaño y ofrece una representación gráfica muy precisa.

Nuevo Volkswagen ID. Polo Nuevo Volkswagen ID. Polo

La impresión general de alta calidad se completa con mandos claramente diseñados y de acceso ideal, pantallas y gráficos modernos, así como funciones innovadoras como la «pantalla retro», que aporta un toque de nostalgia a los instrumentos digitales (look & feel del Golf I facelift).

Sistemas de asistencia: “Connected Travel Assist” con reconocimiento de semáforos.

Gracias a MEB+ y al nuevo software, el ID. Polo incorpora de serie numerosos sistemas de asistencia modernos. Como opcional, la nueva generación de “Travel Assist” admite guiado longitudinal y lateral asistido y también reacciona ante semáforos (dentro de los límites del sistema), algo inédito en esta categoría. La conducción con un solo pedal también está disponible de serie, permitiendo la desaceleración del vehículo mediante la regulación del pedal del acelerador.

El ID. Polo está disponible en tres líneas de equipamiento: Trend, Life y Style:

Trend: El ID. Polo Trend está equipado de serie con una función de carga rápida en CC de 90 kW. Además, sistemas de asistencia como “Side Assist” y “Lane Assist” (incl. “Emergency Assist”) forman parte del equipamiento estándar. También incluye de serie faros LED con control de luces largas, el “Digital Cockpit” de 10 pulgadas, el sistema “Innovision” de 13 pulgadas, volante multifunción en símil cuero y aire acondicionado automático.

Life: El ID. Polo Life se lanza como segundo nivel de equipamiento. Incluye de serie sistemas como “Adaptive Cruise Control” (ACC), cámara de visión trasera, “Park Distance Control” (delantero) y “Front Cross Traffic Assist”. Un espejo interior antideslumbrante automático y retrovisores exteriores plegables eléctricamente con función de memoria aportan mayor comodidad. Funciones digitales como control por voz, “App Connect” para Apple CarPlay y Android Auto, así como carga inductiva para smartphones, también son de serie. Además, cuenta con un piso de maletero variable para un uso aún más práctico.

Style: Además de los equipamientos Trend y Life, el ID. Polo Style (tope de gama) incorpora tecnología de iluminación avanzada con faros IQ. LIGHT LED Matrix con tira luminosa LED, pilotos traseros LED 3D y logotipo VW iluminado delante y detrás. El interior se distingue por asientos deportivos confort, iluminación ambiental y materiales de alta calidad. También incluye calefacción en volante y asientos, así como climatizador automático de dos zonas.

Otra innovación es una versión mejorada de “ID. Light”, que ofrece asistencia visual en la conducción diaria, por ejemplo, con indicaciones de navegación o estado de carga. La tira luminosa ahora se extiende también a las puertas delanteras, añadiendo nuevas funciones, como advertir de usuarios de la vía que se aproximan antes de abrir la puerta.

Equipamiento opcional: características de segmentos superiores.

El equipamiento opcional del nuevo ID. Polo incluye funciones destacadas para su categoría, como un sistema de sonido premium de Harman Kardon con 425 vatios, diez altavoces incluido uno central para una transmisión clara de la voz y un subwoofer. También disponible: un gran techo panorámico de cristal. Una novedad en este segmento es la función de masaje neumático para los asientos delanteros ajustables eléctricamente en 12 posiciones, con tres programas de masaje, una característica propia de vehículos de lujo en un coche compacto. El asiento del conductor también incluye función de memoria.

Como uno de los primeros modelos de Volkswagen, el ID. Polo puede suministrar energía a dispositivos externos (hasta 3,6 kW). Esto convierte al vehículo en una toma de corriente sobre ruedas, por ejemplo, para bicicletas eléctricas o equipos de exterior. La carga es posible mediante una toma de 230 V en el interior y, con un adaptador independiente, también a través de la conexión modo 3 del puerto de carga.

Precio del nuevo Volkswagen ID.Polo

En Alemania, la preventa del nuevo ID. Polo comienza hoy, miércoles. En su lanzamiento al mercado, el modelo compacto totalmente eléctrico estará disponible con una sola variante de motor. Los precios comienzan desde 33.795 euros para el ID. Polo Life con 155 kW (211 PS) y batería de 52 kWh. La versión básica con un precio de 24.995 euros y otras variantes de motorización y equipamiento llegarán en verano.