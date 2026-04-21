Volkswagen mejora sus SUV 100% eléctricos: cuáles son los cambios

Los Volkswagen ID.4 e ID.5 siguen siendo elegibles para la subvención del Gobierno del Reino Unido para vehículos eléctricos, tras una gran cantidad de mejoras en el producto.

Algunas versiones de las gamas ID.4 e ID.5 ahora están disponibles con baterías de mayor capacidad, mayor potencia y mayor autonomía que antes. Las variantes ID.4 Pro 4MOTION, por ejemplo, ofrecen ahora una potencia de 299 HP y una autonomía aún mayor de hasta 550 km.

Las baterías de las versiones deportivas GTX de ambos modelos tienen ahora una menor capacidad, pero mantienen la misma potencia y, gracias a otras mejoras de eficiencia, ofrecen una mayor autonomía. Además, todos los cambios en las especificaciones de serie no suponen prácticamente ningún coste adicional.

Entre otros cambios , la función V2L (vehículo a carga) y la carga bidireccional son algunas de las mejoras introducidas en los Volkswagen ID.4 e ID.5 . Al utilizarse con uno de los dos nuevos adaptadores opcionales, la función V2L convierte los puntos de carga de los vehículos en fuentes de electricidad para otros aparatos, por ejemplo, al acampar o usar herramientas eléctricas.

Otras novedades para todas las versiones ID.4 e ID.5 incluyen botones físicos en el volante, Traffic Assist ahora también con Front Cross para ayudar a proteger a peatones y ciclistas, sistemas mejorados de One Infotainment y de monitorización de la atención del conductor, y carga inalámbrica para teléfonos más rápida, de cinco a quince vatios. Otras dos mejoras útiles son una bomba de calor más eficiente (opcional) y, solo para las variantes ID.4 Pro 4MOTION, un aumento en el límite de carga del remolque de 1200 kg a 1800 kg (con freno al 12 %).

Las versiones Pure Essential de entrada de gama para ambos modelos incorporan llantas de acero de 19 pulgadas, mientras que las versiones Pure Match incluyen de serie un portón trasero eléctrico. Además, se ofrece como opción una toma de corriente adicional de 230 voltios en ambas gamas.

El ID.4 fue el primer SUV totalmente eléctrico de Volkswagen (y el primer vehículo eléctrico global de la marca) cuando se lanzó en 2021. En abril de ese mismo año, fue nombrado Coche Mundial del Año tras la votación de más de 90 periodistas especializados en automoción de 24 países. Actualmente, en el Reino Unido se ofrecen ocho niveles de equipamiento: Pure Essential, Pure Match, Pro Essential, Pro Match, Pro Black Edition, Pro Match 4MOTION, Pro Black Edition 4MOTION y GTX Edition 4MOTION.

El ID.5 se lanzó en el Reino Unido a principios de 2022; fue el primer SUV coupé eléctrico de Volkswagen y el primero de la marca en incorporar puertos USB PD (Power Delivery). Ubicados en el habitáculo, estos puertos permiten cargar dispositivos como ordenadores portátiles con una potencia de hasta 45 vatios. Actualmente, en el Reino Unido se ofrecen cinco niveles de equipamiento: Pure Match, Pro Essential, Pro Match, Pro Black Edition y GTX Edition 4MOTION.

Precios de Volkswagen ID.4 e ID.5

Los precios de los modelos ID.4 e ID.5 parten de 36.995 libras (precio de venta recomendado con IVA incluido). Ambos modelos pueden optar a la subvención gubernamental para vehículos eléctricos.