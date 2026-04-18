Volkswagen Camiones y Buses inaugura el nuevo concesionario Lowe Camiones S.A
Lowe Camiones S.A. es el nuevo concesionario de la red oficial de Volkswagen Camiones y Buses en la provincia de Misiones.
Volkswagen Camiones y Buses tiene el agrado de anunciar la inauguración del nuevo concesionario Lowe Camiones S.A. dando un paso importante en la modernización y profesionalismo de la red de concesionarios de Volkswagen Camiones y Buses en Argentina, ofreciendo un servicio más cercano para el cliente.
Dónde se encuentra el nuevo concesionario de Volkswagen Camiones y Buses
Ubicado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el concesionario cuenta con una superficie cubierta 2.040m2 y se presenta como un centro de soluciones 360° para el cliente, ya que todo se encuentra en un mismo lugar.
Desde un asesoramiento comercial experto para adquirir su flota, hasta un servicio de postventa con estándares internacionales, talleres especializados y stock permanente de repuestos originales.
“Participar de la inauguración de Lowe Camiones es un grato momento para celebrar y confirmar el apoyo de nuestros socios comerciales para seguir ofreciendo a nuestros clientes nuevas experiencias de marca en cada punto de la red oficial de Volkswagen Camiones y Buses en Argentina“, agregó Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.
Lowe Camiones S.A. se inaugura sobre un terrero de 3.080 m2 con una superficie cubierta de 2.040m2 y con un showroom disponible para la exhibición de 3 camiones. Este nuevo punto de venta está ubicado en Av. Quaranta 2945, Posadas. Estará abierto al público de lunes a viernes de 8:00 a 18:00hs.