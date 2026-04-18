Lowe Camiones S.A. es el nuevo concesionario de la red oficial de Volkswagen Camiones y Buses en la provincia de Misiones.

Volkswagen Camiones y Buses tiene el agrado de anunciar la inauguración del nuevo concesionario Lowe Camiones S.A. dando un paso importante en la modernización y profesionalismo de la red de concesionarios de Volkswagen Camiones y Buses en Argentina, ofreciendo un servicio más cercano para el cliente.

Dónde se encuentra el nuevo concesionario de Volkswagen Camiones y Buses Ubicado en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, el concesionario cuenta con una superficie cubierta 2.040m2 y se presenta como un centro de soluciones 360° para el cliente, ya que todo se encuentra en un mismo lugar.

Interior Lowe Volkswagen Camiones y Buses inaugura el nuevo concesionario Lowe Camiones S.A

Desde un asesoramiento comercial experto para adquirir su flota, hasta un servicio de postventa con estándares internacionales, talleres especializados y stock permanente de repuestos originales.

“Participar de la inauguración de Lowe Camiones es un grato momento para celebrar y confirmar el apoyo de nuestros socios comerciales para seguir ofreciendo a nuestros clientes nuevas experiencias de marca en cada punto de la red oficial de Volkswagen Camiones y Buses en Argentina“, agregó Martín Massimino, director comercial del Grupo Volkswagen Argentina.