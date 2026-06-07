Todo sobre el nuevo Dodge Charger: versiones, rendimiento y personalización

Dodge oficializó las especificaciones y novedades de la gama del Dodge Charger , correspondiente a la octava generación de su icónico muscle car.

Respaldado por un enfoque de desarrollo multienergético, el catálogo del fabricante norteamericano diversifica su oferta para convivir en simultáneo con alternativas de combustión interna de alto rendimiento y variantes puramente eléctricas bajo la denominación Daytona.

La actualización de la gama introduce además un paquete de personalización con más de 25 opciones de fábrica para adaptar la estética del vehículo a las preferencias del usuario.

Dodge confirmó la apertura de los registros de compra y pedidos para las diferentes configuraciones de carrocería de dos y cuatro puertas. El cronograma de distribución contempla el arribo de las primeras unidades a los salones de la red de concesionarios oficiales en Estados Unidos durante el tercer trimestre de 2026.

La principal arquitectura térmica de la gama abandona los históricos bloques V8 en favor de la familia de motores SIXPACK Hurricane. Se trata de una planta motriz de seis cilindros en línea y 3.0 litros asistida por un sistema de doble turbocompresor, la cual se desglosa en dos niveles de rendimiento técnico:

Dodge Charger R/T SIXPACK: Desarrolla una potencia de 420 CV y 468 lb-pie de torque. Este esquema le permite registrar una aceleración de 0 a 60 mph (96 km/h) en 4,6 segundos y cubrir el cuarto de milla en 12,9 segundos, superando en 50 CV los registros del antiguo bloque 5.7L HEMI. La entrega del par máximo se encuentra disponible desde las 2500 rpm.

Dodge Charger Scat Pack SIXPACK HO (High Output): Se posiciona como la especificación más extrema del motor Hurricane en las líneas de producción, elevando la entrega hasta los 550 CV y 531 lb-pie de torque. Consigue una aceleración de 0 a 60 mph en 3,9 segundos y un tiempo de 12,2 segundos para el cuarto de milla, operando con una presión de sobrealimentación de hasta 30 psi. El mapa de inyección sostiene más del 90% del torque entre las 3000 y las 6000 rpm.

Ambas variantes térmicas adoptan un sistema de tracción integral (AWD) de serie. Sin embargo, los conductores disponen de una función de desacople bajo demanda que deriva el 100% de la fuerza de propulsión exclusivamente al eje trasero mediante un comando digital. El conjunto se complementa con las funciones de bloqueo de línea y control de lanzamiento para optimizar las maniobras de aceleración en pista.

Dodge Charger 2026 Dodge Charger 2026

La alternativa de movilidad sustentable de la gama recae sobre el Dodge Charger Daytona Scat Pack, un vehículo que se establece como el muscle car con tracción integral más veloz de la compañía. Su conjunto de impulsores eléctricos genera una potencia combinada de 670 CV, logrando detener el cronómetro de 0 a 60 mph en apenas 3,3 segundos y completando el cuarto de milla en 11,5 segundos.

El apartado tecnológico del Charger Daytona integra soluciones específicas orientadas al rendimiento dinámico y la usabilidad: