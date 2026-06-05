Nissan X‑Trail 2027 ya está a la venta con una propuesta renovada en diseño y conectividad

Tras su presentación en el Capítulo 2 de Nissan Reveals : ADN SUV, la marca japonesa anuncia en México el inicio de ventas del nuevo X-Trail 2027 , revelando oficialmente los precios y versiones con los que el modelo estará disponible en el país.

Con más de 20 años de presencia en México y más de 316 mil unidades comercializadas, Nissan X-Trail se mantiene como uno de los modelos más representativos del portafolio SUV de la marca. Para el año modelo 2027, evoluciona su propuesta para responder a un segmento que prioriza cada vez más tecnología, conectividad, diseño y versatilidad en la vida cotidiana.

“ Nissan X-Trail ha evolucionado junto con las necesidades de las familias y de quienes buscan un SUV más conectado, versátil y funcional para el uso diario. Esta actualización fortalece esa propuesta con nuevas tecnologías y configuraciones para el mercado mexicano”, comentó Rodrigo Centeno, director general y presidente de Nissan Mexicana e INFINITI.

El nuevo Nissan X-Trail incorpora actualizaciones en diseño exterior que refuerzan su presencia visual, con una nueva parrilla, fascias delanteras y traseras rediseñadas, así como nuevos diseños de llantas que aportan una imagen más moderna y sofisticada.

En el interior, la actualización incrementa la propuesta tecnológica del modelo, integrando una pantalla de infoentretenimiento de 12,3 pulgadas desde la versión Advance, así como compatibilidad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto. Dependiendo de la versión, la oferta se complementa con cargador inalámbrico, sistema de audio BOSE, HeadUp Display y NissanConnect Services, elevando la experiencia de conectividad dentro del segmento.

En materia de seguridad, Nissan X-Trail 2027 ofrece hasta 15 tecnologías de asistencia al conductor en las versiones más equipadas, reforzando la confianza y el confort al volante.

Versiones y precios del Nissan X-Trail

Nissan X-Trail 2027 estará disponible en México en cuatro versiones con configuración de dos filas: Advance, Exclusive, Platinum y Platinum Plus; todas equipadas con motor de 2.5 litros con 181 HP, transmisión X-Tronic CVT y tracción delantera.