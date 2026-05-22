Toyota lanza el Land Cruiser FJ: un SUV compacto con motor de 163 CV

Construido sobre un bastidor de escalera heredado de la plataforma IMV, el nuevo Toyota Land Cruiser suma un motor naftero de 2.7 litros.

Toyota anunció la incorporación de la serie FJ a la mítica familia Land Cruiser en Japón, con el inicio de sus ventas pautado para el 14 de mayo. Este nuevo integrante se posiciona junto a las tres líneas existentes (300, 70 y 250).

Chasis de largueros y arquitectura todoterreno El Land Cruiser FJ no recurre a una estructura monocasco, sino que mantiene la arquitectura clásica de los auténticos vehículos 4x4:

Estructura de bastidor: Utiliza una plataforma con bastidor de escalera (estructura de largueros) derivada de la serie IMV, reconocida por su resistencia en áreas rurales y comerciales. Para este modelo, el chasis fue rediseñado acortando la distancia entre ejes y añadiendo refuerzos estructurales que incrementan la rigidez lateral.

Carrocería aligerada: Se emplean chapas de acero de alta resistencia que contienen el peso total del conjunto, aplicando puntos de soldadura adicionales en la zona inferior para mejorar la amortiguación de las vibraciones rítmicas y optimizar el confort de marcha.

Cotas off-road: Ofrece un despeje del suelo y ángulos de ataque y salida idénticos a los de la Serie 250 (superando a esta última en 15 grados en su ángulo ventral). La articulación de los ejes, responsable de mantener los neumáticos en contacto con el terreno, se equipara con los estándares de la Serie 70.

Maniobrabilidad: Gracias a una distancia entre ejes de 2.580 mm (270 mm más corta que la de la Serie 250), el vehículo reduce su radio de giro mínimo a 5,5 metros, facilitando los giros en calles estrechas y senderos revirados. Toyota Land Cruiser FJ Toyota Land Cruiser FJ Toyota Mecánica eficiente y esquema de suspensión El tren motriz está configurado para entregar una respuesta progresiva a bajas revoluciones, un factor clave al momento de sortear obstáculos o encarar trepadas empinadas:

Motorización: Impulsor naftero de aspiración natural con 2.7 litros de cilindrada. Desarrolla una potencia máxima de 120 kW ( 163 CV ) y un torque de 246 Nm disponible en la zona media del tacómetro.

Transmisión: Caja automática Super ECT de 6 velocidades, calibrada para suavizar los arranques y optimizar el control de la retención del vehículo en pendientes descendentes.

Consumo: Registra una eficiencia de combustible certificada de 8,7 km/L bajo el ciclo de pruebas internacional WLTC.

Suspensión: El tren delantero utiliza un esquema de doble horquilla de montaje alto, mientras que el eje posterior recurre a un sistema rígido de cuatro brazos con barra lateral (Panhard), combinación que asimila los baches en asfalto e irregularidades en caminos de tierra. Diseño funcional con guiños a la historia La estética exterior apela a una cabina marcadamente cuadrada con bordes biselados y superficies limpias que Toyota denomina "motivo de dados". El frontal integra paragolpes robustos junto a pasarruedas ensanchados y ópticas LED con una firma luminosa en forma de U. Un detalle orientado a la practicidad es que las esquinas de los paragolpes delanteros y traseros están segmentadas y son desmontables, facilitando la reparación parcial en caso de impactos menores.

La vista lateral presenta una línea de cintura baja y horizontal que incrementa el campo visual del conductor hacia el suelo. De serie, incorpora barras de techo longitudinales, estribos laterales y una placa protectora metálica debajo del sector delantero para resguardar el cárter y la transmisión.