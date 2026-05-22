El nuevo Mercedes-AMG GT Coupé de 4 puertas eléctrico estrena motores de flujo axial

Mercedes abre un capítulo inédito en su historia con la presentación del nuevo GT Coupé de 4 puertas, el primer modelo de altas prestaciones desarrollado sobre la arquitectura eléctrica exclusiva AMG.EA, con fuerte influencia en la tecnología de Fórmula 1.

La base tecnológica de este vehículo fue validada mediante los ensayos del prototipo CONCEPT AMG GT XX, el cual completó un recorrido de más de 40.000 kilómetros en un período de siete días y 13 horas en la pista de Nardò, estableciendo 25 récords de resistencia en condiciones de carga extrema continua.

El núcleo del sistema motriz está compuesto por tres motores eléctricos de flujo axial desarrollados en conjunto con la filial YASA. A diferencia de los motores convencionales de flujo radial, estos componentes presentan un diseño compacto en forma de disco que reduce el espacio requerido y el peso, proporcionando una densidad de potencia sustancialmente mayor y una entrega de torque inmediata.

La configuración de la plataforma AMG.EA permite obtener registros dinámicos propios de un vehículo de carreras, asegurando la consistencia del rendimiento frente a exigencias reiteradas:

Variantes de motorización: la opción tope de gama Mercedes-AMG GT 63 Coupé de 4 puertas 4MATIC+ entrega una potencia máxima de 860 kW, equivalentes a 1169 CV . La variante Mercedes-AMG GT 55 Coupé de 4 puertas 4MATIC+ desarrolla 600 kW, equivalentes a 816 CV . Ambos esquemas mecánicos emplean inversores de carburo de silicio (SiC) para optimizar la conductividad térmica y soportar altas corrientes de operación.

Distribución mecánica: el tren delantero integra una unidad de accionamiento (HP.EDU) con un único motor de flujo axial que opera como impulsor auxiliar para aportar potencia o tracción adicional. Para optimizar la eficiencia bajo cargas bajas, un sistema de desconexión automatizado (DCU) desacopla este eje en milisegundos. Por su parte, el eje trasero aloja una unidad compacta con dos motores de flujo axial y una caja de engranajes planetarios de una sola etapa bajo una misma carcasa refrigerada por aceite.

La denominada Batería Eléctrica de Alto Rendimiento AMG (AMG HP.EB) de 800 voltios se diseñó utilizando la experiencia técnica capitalizada en el hiperdeportivo Mercedes-AMG ONE y en el departamento de motores de Fórmula 1 en Brixworth.

Velocidad máxima: se ubica en los 300 km/h mediante la incorporación del paquete opcional de rendimiento para el conductor.

Aceleración de 0 a 100 km/h: se completa en 2,1 segundos (en el modelo GT 63).

El acumulador emplea celdas cilíndricas específicas que reciben una refrigeración directa individualizada mediante un flujo de aceite, garantizando una temperatura homogénea y previniendo la degradación térmica por alta demanda de corriente.

El sistema fue proyectado para permitir autonomías combinadas superiores a los 700 kilómetros bajo el protocolo de homologación WLTP. En lo que respecta a la infraestructura de recarga, la arquitectura eléctrica soporta potencias de corriente continua de hasta 600 kW y corrientes de más de 800 amperios:

Recuperación parcial: permite sumar más de 460 kilómetros de autonomía en un lapso de 10 minutos .

Ciclo estándar: el proceso de carga del 10% al 80% de la capacidad de la batería se realiza en 11 minutos en estaciones de carga rápida compatibles.

Mercedes-AMG GT Coupé de 4 puertas eléctrico Mercedes-AMG GT Coupé de 4 puertas eléctrico Mercedes

La gestión del flujo de aire se adapta de manera automática según la velocidad del vehículo, el ángulo de dirección y el programa de conducción seleccionado con el objetivo de equilibrar la eficiencia energética y la fuerza de sustentación negativa (downforce).

La sección inferior del vehículo estrena dos placas Venturi activas bajo el piso, complementadas por un difusor trasero activo y un alerón extensible que modifican su posición para reducir el coeficiente de arrastre a un valor de Cx 0,22 en condiciones óptimas.