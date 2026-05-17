La falla mecánica que frustró el debut de Max Verstappen en Nürburgring

Max Verstappen estuvo cerca de completar un debut histórico en las 24 Horas de Nürburgring , pero una falla mecánica en la suspensión trasera derecha de su Mercedes -AMG terminó con las aspiraciones del equipo cuando lideraba la competencia.

El piloto neerlandés, cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 , compartió el auto con Daniel Juncadella, Lucas Auer y Jules Gounon en la 54ª edición de la clásica prueba disputada en el circuito de Nürburgring Nordschleife.

La participación de Verstappen fue clave para sostener el liderazgo del Mercedes durante la madrugada alemana. El neerlandés tomó el volante cuando el equipo marchaba segundo y logró superar a Maro Engel para quedarse con la punta bajo condiciones complejas por la humedad y la oscuridad.

Max Verstappen lideraba las 24 Horas de Nürburgring y debió abandonar por un problema técnico

Verstappen completó dos stints consecutivos y entregó el auto con una ventaja de 27 segundos después de más de dos horas al volante. Más adelante volvió a subirse al Mercedes cuando restaban poco más de seis horas de carrera y nuevamente realizó un doble stint.

En ese segundo turno manejó durante 2 horas y 26 minutos y amplió la diferencia a 40 segundos respecto de sus perseguidores. Incluso, en una de sus últimas vueltas, logró evitar por centímetros un accidente protagonizado por Michael Schröder.

Sin embargo, cerca de media hora después de que Verstappen dejara el auto, Daniel Juncadella detectó un ruido anormal en la parte trasera derecha del Mercedes. Aunque el español consiguió regresar a boxes, los mecánicos no pudieron solucionar la avería y el equipo debió abandonar tras 20 horas y 37 minutos de competencia.

Verstappen abandonó en las 24 horas de Nürburgring Verstappen abandonó en las 24 horas de Nürburgring

Verstappen piensa en volver a Nürburgring

“Intentaba ir con precaución y mantener un buen ritmo. Sentía que el coche funcionaba bien”, había declarado Verstappen poco antes del abandono, cuando el equipo todavía se mantenía al frente de la carrera.

El plan original era que el neerlandés regresara al auto para disputar el tramo final y recibir la bandera a cuadros, pero la falla en la suspensión cambió completamente el desenlace para Mercedes-AMG.

Pese a la frustración por el abandono, Verstappen dejó en claro su interés por volver a competir en carreras de resistencia. “Sin duda lo intentaré”, respondió cuando fue consultado sobre una posible participación en Nürburgring en 2027, una prueba que sigue figurando entre sus principales objetivos fuera de la Fórmula 1.