El duro descargo de la esposa de Di María tras la eliminación ante River: "Manada de almas pobres"

Ángel Di María quedó nuevamente en el centro de la escena tras la derrota de Rosario Central frente a River Plate por 1-0 en la semifinal del Torneo Apertura . El campeón del mundo fue silbado por hinchas locales en el Monumental y, luego del encuentro, realizó declaraciones sobre el arbitraje y el clima previo al partido.

El futbolista consideró que ciertas situaciones “se podían dar” en el estadio de River y vinculó esas circunstancias con las declaraciones previas de dirigentes del club de Núñez. Además, también habló sobre el desgaste físico que arrastraba el plantel rosarino y las dificultades logísticas que tuvieron antes del encuentro .

La eliminación dejó un clima caliente alrededor de Rosario Central y, horas después del partido, la esposa de Di María publicó un fuerte mensaje en redes sociales para respaldar al futbolista.

A través de una historia de Instagram, Jorgelina Cardoso apuntó contra quienes cuestionaron al futbolista tras la derrota en el Monumental y destacó los valores personales y familiares de Di María . “Sólo saber que no tenés nada en común con la gente que destila veneno, rencor, odio y que muestra la triste vida que llevan me da felicidad y tranquilidad de saber que estamos del lado correcto”, expresó.

Luego agregó: “Con humildad, viviendo felices en familia, siendo buena gente, disfrutando cada minuto de nuestra ciudad, de nuestra gente, de nuestra vida...”. La esposa del campeón del mundo cerró su publicación con otra frase contundente: “Qué orgullo que seas mío, que seas nuestro y que seas de Central. Gracias por ser tan distinto a esa manada de almas pobres”.

La respuesta de Ángel Di María

El mensaje tuvo rápidamente respuesta del propio Di María, quien utilizó las redes sociales para agradecer el respaldo de su pareja. “Yo te amo mucho más. Gracias por estar siempre. Gracias por bancarme en todo. Juntos por más sueños”, escribió el futbolista.

esposa di maría y respuesta Instagram @jorgelinacardoso26

Tras el partido, el exjugador de la Selección argentina también le restó importancia a los silbidos de los hinchas de River y aseguró que forman parte del “folklore del fútbol”. Incluso recordó que también recibió ovaciones en el estadio Monumental durante su etapa con la camiseta argentina.

Además, en diálogo con TNT Sports, Di María se refirió a la previa del encuentro y a las declaraciones realizadas por Rodolfo D'Onofrio y Stefano Di Carlo antes de la semifinal. Sobre el penal que definió la eliminación de Rosario Central, sostuvo: “Se podía dar. Por algo hablaron antes”.