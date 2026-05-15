Qué dijo Ángel Di María de un hipotético mal recibimiento de los hinchas de River en el Monumental: "Lo lograron"

River Plate y Rosario Central se enfrentarán este sábado en el estadio Monumental por una de las semifinales del Torneo Apertura 2026, en un partido que llega rodeado de una enorme tensión dentro y fuera de la cancha . La clasificación del Canalla ante Racing dejó fuertes cuestionamientos arbitrales, declaraciones cruzadas y un clima caliente que fue creciendo con el correr de los días.

Las explosivas frases de Diego Milito, el descargo de Ángel Di María en redes sociales y las posteriores respuestas desde el mundo Racing alimentaron una polémica que rápidamente se trasladó a la previa del duelo frente al Millonario. Del lado riverplatense, incluso, el presidente Stefano Di Carlo aseguró que el club afrontará el encuentro “con la guardia alta” .

En ese contexto, uno de los focos principales estará puesto sobre Di María , quien regresará al Monumental con la camiseta de Rosario Central después de 20 años. El campeón del mundo sabe que pese a haber sido un emblema de la Selección argentina que levantó la Copa del Mundo en Qatar, el ambiente podría ser hostil no solo por ser el rival de turno del equipo local, sino por toda la polémica que se generó alrededor de su figura y los arbitrajes desde su vuelta al fútbol argentino, incluido el insólito título de Liga que le dio la AFA por haber terminado primero en la tabla anual de 2025, pese a no haber estado reglamentado. Y antes del partido, dejó una frase contundente sobre la posibilidad de recibir un mal recibimiento de los hinchas de River .

Según revelaron en Dale al medio, por TyC Sports, uno de los productores del canal habló con Ángel Di María y le consultó cómo tomaría un eventual recibimiento con silbidos y reprobación de los hinchas riverplatenses antes de la semifinal. Lejos de esquivar el tema, el rosarino respondió con sinceridad y apuntó directamente al clima que, según considera, se generó alrededor suyo desde su regreso al fútbol argentino.

“Pase lo que pase es fútbol y el hincha es así. Desde que llegué, solo quisieron ensuciarme con todo y hacer que la gente me odie. Lo lograron, no pasa nada. Ya pasé por eso y sé cómo es”, afirmó Fideo.

Qué dijo Di María de un supuesto mal recibimiento en el Monumental Qué dijo Di María de un supuesto mal recibimiento en el Monumental

Las declaraciones vuelven a colocar al delantero en el centro de la escena en la previa de un partido que ya venía cargado de tensión. La figura de Di María quedó especialmente expuesta después de su fuerte descargo en Instagram tras la victoria de Rosario Central sobre Racing, que terminó con nueve jugadores. Allí había cuestionado las críticas hacia el arbitraje tras la polémica roja a Maravilla Martínez y defendido a los "equipos del interior", marcando al "periodismo de Buenos Aires" como responsable de generar esa opinión en la gente.

El único antecedente de Di María jugando en el Monumental con Central

Más allá de su extensa trayectoria internacional y de la cantidad de veces que jugó en el Monumental con la Selección argentina, Di María tiene un solo antecedente en ese estadio a nivel de clubes. La única vez que pisó ese césped con Rosario Central ocurrió el 22 de octubre de 2006, por la fecha 12 del Torneo Apertura. En aquel entonces, el atacante tenía apenas 18 años y formaba parte del equipo dirigido por Néstor Gorosito.

Ese día ingresó a los 29 minutos del segundo tiempo en reemplazo de Cristian “Kily” González, aunque no pudo modificar el resultado: River terminó imponiéndose 2-0 en Núñez. Curiosamente, en aquel plantel rosarino también estaba Eduardo “Chacho” Coudet, actual entrenador del Millonario.

En cuanto al historial general frente a River, Di María acumula cuatro partidos disputados entre su primera etapa en Rosario Central y los encuentros posteriores a su regreso en 2025. Los números muestran una paridad absoluta: ganó un partido, empató otro y perdió dos.