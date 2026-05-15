La explosiva frase de un exfutbolista de Racing contra Di María: "Andá al psicólogo"

La tensión entre Racing Club y Rosario Central continúa escalando después de la polémica semifinal del Torneo Apertura 2026. El arbitraje de Darío Herrera en la victoria del conjunto rosarino sobre la Academia dejó una enorme repercusión en el fútbol argentino y abrió una cadena de declaraciones cruzadas .

En medio del enojo que persiste en Avellaneda, uno de los que volvió a levantar la voz fue Maximiliano “Chanchi” Estévez. El exdelantero de Racing ya había apuntado contra Ángel Di María mediante sus redes sociales, pero en las últimas horas decidió profundizar sus críticas y lanzó declaraciones todavía más fuertes contra el campeón del mundo.

El histórico atacante cuestionó especialmente el mensaje que Di María publicó en Instagram tras las acusaciones contra el arbitraje y dejó en claro que no comparte el enfoque del actual capitán de Rosario Central .

En declaraciones realizadas a Radio La Red, durante el programa “Toti 910”, conducido por Juan Carlos Pasman, Estévez apuntó directamente contra el mensaje que Di María difundió en redes sociales luego de la clasificación del Canalla. “Nadie cuestiona a Rosario Central , el tema son las pavadas que dijo Di María ”, lanzó el exfutbolista, visiblemente molesto por las repercusiones posteriores al encuentro disputado en Rosario.

El Chanchi también recordó que Racing reconoció públicamente situaciones adversas cuando Central atravesó momentos complicados. “Cuando Central la pasó mal en algún momento, lo dijimos todos”, expresó.

Durante la entrevista, además, le consultaron si había recibido algún mensaje privado de Di María luego de sus críticas públicas. La respuesta de Estévez volvió a sumar tensión a la discusión. “No me escribió, si ni debe saber quién soy”, afirmó.

central vivo2 Di María continúa en el centro de la polémica tras el partido en el que Rosario Central eliminó a Racing. Fotobaires

Sin embargo, la frase más fuerte llegó inmediatamente después, cuando cuestionó el contenido del posteo de Fideo y dejó una declaración que no pasó desapercibida: “No sé si el posteo lo escribió él, pero si tenés un complejo con el interior, andá al psicólogo”.

Críticas al arbitraje y respaldo a Diego Milito

Más allá del cruce con Di María, Estévez también apuntó directamente contra el trabajo de Darío Herrera, árbitro principal del encuentro y uno de los jueces designados para el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

“El arbitraje fue pésimo. Sería distinto si estaría un exjugador de fútbol en el VAR”, sostuvo el exdelantero, en una crítica que se suma a otras voces vinculadas a Racing que cuestionaron el manejo disciplinario y las decisiones tomadas durante el partido. “La expulsión de Maravilla Martínez estaba bien con la amarilla. Está mal la reacción, pero no es expulsión”, opinó.

El Chanchi también respaldó públicamente las explosivas declaraciones de Diego Milito, presidente de Racing, quien había manifestado su malestar tras el encuentro frente a Rosario Central. “Me sentí representado por las declaraciones de Diego Milito. Apoyo lo que hizo. Los resultados no se le dan a nivel futbolístico a esta dirigencia pero se hacen cosas para que Racing mejore”, explicó.

Las explosivas declaraciones de Diego Milito tras la eliminación de Racing @RacingManiacos

Además, fue todavía más allá y deslizó una fuerte acusación vinculada al contexto político del fútbol argentino. “Avalaría que Racing deje de tomar decisiones en AFA. A Racing lo quieren desestabilizar. No tengo dudas que Víctor Blanco opera en contra de Racing”, denunció.

El descargo de Di María que desató la polémica

Toda la discusión pública tomó todavía más fuerza después del contundente descargo que Ángel Di María publicó en sus redes sociales tras la victoria de Rosario Central. En una historia de Instagram, el campeón del mundo defendió al conjunto rosarino y cuestionó las críticas provenientes desde Buenos Aires. “Cómo molesta que Central pelee todo. Cómo molesta ver ganar a los equipos del interior”, escribió.

Además, Di María apuntó contra quienes responsabilizaron al arbitraje por el resultado y pidió una autocrítica de Racing. “Nadie se hace cargo de por qué pierden. Hoy es más fácil pegarle a Central que hacer meaculpa y corregir tus propios errores”, sostuvo.

Historia Di María respuesta Milito @angeldimariajm

"El periodismo más fuerte está en Buenos Aires, por eso los del interior siempre tuvimos que callarnos, pero no nos callamos más”, expresó.