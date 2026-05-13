Diego Milito explotó tras la eliminación de Racing ante Central: "Nos sentimos robados, el fútbol argentino está roto"

Luego de la polémica derrota de Racing contra Rosario Central en Arroyito, en la que terminó con nueve jugadores, Diego Milito no se guardó nada.

Por los cuartos de final del Torneo Apertura, Racing fue eliminado con mucha polémica al perder 2-1 contra Rosario Central en el Gigante de Arroyito. El equipo de Gustavo Costas terminó el partido con nueve jugadores por las más que discutibles expulsiones de Adrián Martínez y Marco Di Cesare.

Jugando todo el alargue con dos hombres menos, la Academia no pudo sobreponerse y terminó cayendo por el gol de Enzo Copetti al minuto 106. Luego de esta controversial derrota, Diego Milito habló con la prensa y explotó contra el arbitraje y toda la organización del fútbol argentino.

Las explosivas declaraciones de Diego Milito tras la eliminación de Racing Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RacingManiacos/status/2054735843131048126?s=20&partner=&hide_thread=false LAS DECLARACIONES COMPLETAS DE DIEGO MILITO CONTRA LA #AFA DE CHIQUI TAPIA pic.twitter.com/qMCpjmdk3Q — Racingmaníacos (@RacingManiacos) May 14, 2026 "Hoy nos sentimos robados. Este futbol argentino no da para mas, está roto. Los dirigentes tenemos que empezar a hablar. Me miran de reojo porque no soy del ambiente, más allá de venir del fútbol. Invito a los dirigentes y jugadores a reconstruir nuestro fútbol", lanzó el presidente blanquiceleste, sin aceptar ninguna pregunta.