"¡Corrupto, hijo de p...!": la furia del hijo de Gustavo Costas con Darío Herrera en pleno Central-Racing

Luego de la expulsión de Di Cesare que dejó a Racing con nueve hombres, Gonzalo Costas, hijo y ayudante del DT blaquiceleste, estalló contra el árbitro.

Racing quedó eliminado en cuartos de final del Torneo Apertura en una noche muy polémica contra Rosario Central. En un duelo muy parejo y físico que iba igualado 1-1, al equipo de Gustavo Costas se le puso todo cuesta arriba con las polémicas expulsiones de Adrián "Maravilla" Martínez y Marco Di Cesare.

El goleador vio la roja en el cierre del segundo tiempo reglamentario por un golpe que no ameritaba semejante sanción, mientras que el defensor fue echado en el arranque del alargue por doble amarilla. Esto desencajó a Gonzalo Costas, hijo y ayudante del entrenador blanquiceleste, que estalló de furia contra el árbitro Darío Herrera.