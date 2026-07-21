¡Bombazo! Gustavo Costas podría volver a dirigir en la Copa Libertadores: el importante club que lo quiere

Tras su salida de Racing, Gustavo Costas apareció como el principal apuntado por un histórico del continente que busca cambiar el rumbo de inmediato.

Liga de Quito atraviesa un delicado presente futbolístico y ya empezó la búsqueda de un nuevo entrenador tras la salida de Tiago Nunes. En ese escenario, el nombre que tomó fuerza en las últimas horas es el de Gustavo Costas, quien aparece como uno de los máximos candidatos para asumir el desafío de conducir al conjunto ecuatoriano.

Gustavo Costas es uno de los candidatos para dirigir a Liga de Quito Según trascendió, la dirigencia del club ya mantuvo los primeros contactos con el exentrenador de Racing, que viene de conquistar la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana con la Academia. La posibilidad de volver rápidamente al ruedo seduce a Costas, que analiza la propuesta mientras define su futuro.

La salida de Nunes se confirmó el jueves, luego de la derrota por 1-0 frente a Universidad Católica, resultado al que se sumó una nueva caída por el mismo marcador ante Leones del Norte: "El profesor Tiago Nunes no continuará al frente de la dirección técnica del primer plantel profesional", informó Liga de Quito mediante un comunicado oficial, en el que también agradeció el trabajo realizado por el brasileño y su cuerpo técnico.

Fotobaires Mientras la dirigencia acelera la búsqueda de un reemplazante, el exdelantero Patricio Hurtado quedó como entrenador interino. Liga de Quito marcha sexto en la Liga Pro de Ecuador con 28 puntos, muy lejos del líder Independiente del Valle, que le lleva 21 unidades, por lo que el gran objetivo del semestre pasó a ser la Copa Libertadores.