El Atlético de Madrid le marcó la cancha a Julián Álvarez y puso fecha de regreso tras disputar el Mundial

Después de una temporada maratónica, en la que disputó 57 partidos y convirtió 21 goles entre Atlético de Madrid y la Selección argentina, Julián Álvarez comenzó sus vacaciones. Sin embargo, el descanso será breve: en medio de los rumores que lo vinculan con Barcelona, el Colchonero ya le fijó la fecha de regreso y dejó en claro que cuenta con él para la próxima temporada.

La Araña deberá reincorporarse a los entrenamientos el próximo 10 de agosto, junto a otros futbolistas que participaron del Mundial 2026, como Juan Musso, Nahuel Molina, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Marcos Llorente, Marc Pubill, Álex Baena y Alejandro Grimaldo. La decisión del club apunta a evitar cualquier tipo de incertidumbre mientras continúa el interés del conjunto catalán.

En medio de un clima tenso, el Atlético de Madrid le puso fecha de regreso a Julián Álvarez Pese a que el contrato del delantero argentino se extiende hasta mediados de 2030 y Diego Simeone lo considera una pieza fundamental de su proyecto, el futuro de Julián sigue siendo uno de los grandes focos del mercado europeo. Barcelona mantiene vivo el sueño de incorporarlo, aunque ya recibió una contundente negativa tras presentar una oferta cercana a los 100 millones de euros.

Julián Álvarez fue reconocido por su golazo ante Suiza. EFE Desde la dirigencia del Atlético de Madrid fueron terminantes. Miguel Ángel Gil, CEO de la institución, descartó cualquier posibilidad de negociar al delantero y elevó la apuesta. "No aceptamos una oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200", aseguró. La única vía para sacarlo del club sería ejecutar la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros.