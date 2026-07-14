Barcelona volvió a acelerar por Julián Álvarez: la cifra máxima que está dispuesto a ofrecer

El presidente del Barcelona, Joan Laporta, volvió a mover fichas por Julián Álvarez y en España aseguran que la negociación entró en un momento clave.

El Barcelona no se baja de la pelea por Julián Álvarez. Lejos de enfriarse, el interés del conjunto catalán volvió a tomar fuerza en las últimas horas con una oferta que sacudió el mercado: € 100.000.000 para quedarse con el delantero de la Selección argentina, quien ya manifestó públicamente -en pleno Mundial- que quiere irse del Atlético de Madrid.

La cifra, sin embargo, parece ser el límite. En el Camp Nou consideran que ese es el valor que merece la Araña y no están dispuestos a entrar en una subasta. La dirigencia encabezada por Joan Laporta ya hizo saber que la propuesta no estará sobre la mesa "por tiempo ilimitado" y que espera una definición en un plazo razonable.

El plan del Barcelona para "elevar" el monto de la negociación Para tratar de convencer al Colchonero, el conjunto catalán también puso sobre la mesa una carta extra: la posibilidad de incluir futbolistas en la negociación. Los nombres que trascendieron como posibles opciones son Marc Casadó, Ferrán Torres y Ronald Araújo, todos del gusto del Cholo Simeone, aunque sus salidas dependerán de que den el visto bueno.

Julián Álvarez viene de sellar la clasificación de Argentina a la semifinal del Mundial, con un infernal golazo ante Suiza en tiempo suplementario. EFE Del lado del Atlético, la respuesta sigue siendo la misma. No quieren desprenderse de su máxima estrella para reforzar a un rival directo en LaLiga y, si finalmente deben venderlo, la prioridad es que emigre al Arsenal, que también expresó su deseo de fichar al ex River más allá de que todavía no hubo oferta formal.