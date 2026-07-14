La picante advertencia de Paul Scholes antes de Argentina-Inglaterra: "Si ellos pierden, armarán un escándalo"

Paul Scholes se sumó a la larga lista de protagonistas que palpitan la semifinal entre Argentina e Inglaterra y dejó varias definiciones que rápidamente generaron repercusión. El histórico exmediocampista del Manchester United aseguró que el cruce será uno de los más intensos del Mundial 2026 y hasta se animó a pronosticar un desarrollo cargado de tensión y polémicas.

Durante una entrevista con el programa Midnite, el exfutbolista comparó el recorrido de ambos equipos en el torneo y consideró que ninguno mostró un nivel arrollador. "Creo que los caminos de Inglaterra y Argentina han sido muy parecidos. No creo que ninguno de los dos equipos haya jugado realmente bien, pero ambos fueron sacando adelante los partidos", analizó.

Scholes también fue crítico con algunas actuaciones de la Selección argentina y sostuvo que el equipo de Lionel Scaloni atravesó momentos complicados en las rondas anteriores. "Piensas en Argentina contra Egipto: tuvieron suerte. Mucha suerte. Y contra Cabo Verde también. En general, creo que todo ha sido bastante desordenado", afirmó.

Paul Scholes anticipó un partido caliente y lanzó una frase polémica Paul Scholes calentó la más la previa entre Argentina e Inglaterra. @HKFinalThird De todos modos, destacó una virtud que considera determinante en este tipo de encuentros. “La mayor ventaja que tiene Argentina es que ya pasó por esto. Sabe cómo ganar este tipo de partidos importantes. Ganó el último Mundial y conoce perfectamente cómo afrontar estas instancias. Nosotros todavía tenemos que demostrar que podemos hacerlo”, señaló el exvolante de Inglaterra.