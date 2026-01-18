El picante y nuevo cruce de Lisandro Martínez con Paul Scholes y otra gloria del United: "Pueden venir a mi casa..."

El sábado, los Red Devils vencieron 2-0 en el derbi a Manchester City , y el campeón del mundo fue uno de los futbolistas más destacados del encuentro, anulando completamente a Erling Haaland, quien no solo no pudo convertir, sino que nunca pudo sobrepasar al central argentino ni una sola vez en los 90 minutos.

Esto contradijo las malintencionadas predicciones que habían hecho los mencionados ídolos el día anterior en el podcast The Good, The Bad & The Football. "Puedo imaginarme a Haaland anotando y lanzando al defensor de 1,75 m a la red", había dicho Scholes , apuntando contra la altura de Licha, además de decir que prefería a defensores como Matthijs De Ligt o Harry Maguire para marcar al noruego.

En la misma sintonía, Butt redobló la apuesta y se permitió ironizar al respecto de una manera aún más irrespetuosa para con el entrerriano: "Será como cuando ves a un padre después de la escuela corriendo por la calle con un niño pequeño", lanzó entre risas.

Lejos de dejarse amedrentar por estos dardos venenosos, Martínez demostró en el campo lo fuertemente equivocados que estaban. Tras el pitazo final, mientras el público en Old Trafford festejaba y lo ovacionaba, comenzó a hacer gestos con las manos en una clara señal de "que hablen y digan lo que quieran", gesto que fue celebrado por los hinchas.

Pero su respuesta no fue únicamente futbolística y con mímica. Luego del encuentro, en diálogo con la prensa, le preguntaron por las críticas que le habían hecho en la previa: "Honestamente, puede decir lo que quiera. Ya se lo dije: si quiere decirme algo, puede venir a decírmelo a donde quiera. A mi casa, donde sea. No me importa", respondió en modo desafiante, apuntando directamente a Scholes.

"Creo que, por mi parte, respeto a quienes tienen una relación con el club y dicen querer ayudarlo, porque hablar en la televisión puede hacerlo cualquiera. Pero cuando los tenés acá, cara a cara, nadie te dice nada", agregó con muchísima altura. Y sentenció: "Así que realmente no me importa lo que digan. Yo solo pongo el foco en mi rendimiento, en el rendimiento del equipo, y voy a darlo todo por este club hasta mi último día".

La historia de Scholes tras las declaraciones de Lisandro Martínez

Historia Scholes Lisandro Martínez Scholes acusó recibo de la respuesta de Lisandro Martínez. @paulscholesaaa

Las declaraciones de Licha fueron ampliamente celebradas por los fanáticos del Manchester United, quienes también fueron muy críticos de la actitud sus propios ídolos. Algunas horas después, Scholes acusó recibo y, lejos de pedir disculpas, subió una llamativa historia a su cuenta de Instagram.

En la misma, replicaba la invitación de Martínez de ir a decirle lo que piensa a su casa, y respondió con un comentario irónico: "Alguien ha tenido un gran partido. Estoy realmente feliz por ti... El té sin azúcar, por favor", escribió el Colorado, etiquetando al cierre al central de la Selección argentina.