El Manchester United de Lisandro Martínez se quedó con el clásico al vencer por 2-0 al Manchester City

Con goles de Mbeumo y Dorgu, el Manchester United se impuso al equipo de Pep Guardiola, sumó de a tres y estiró el mal presente de su rival.

Manchester United se impuso por 2-0 ante el City y se quedó con el clásico.

El Manchester United dio la sorpresa y le ganó 2-0 el clásico al Manchester City, en un encuentro que marcó el inicio de la fecha 22 de la Premier League de Inglaterra. Los goles los hicieron el camerunés Bryan Mbeumo y el danés Patrick Dorgu, a los 20 y a los 31 minutos del segundo tiempo.

Con goles de Mbeumo y Dorgu, el United se quedó con el clásico de Manchester El primero gol llegó a través de Mbeumo, quien definió cruzado luego de ser asistido por el portugués Bruno Fernandes tras una contra letal por una jugada que había iniciado con un tiro libre ofensivo para los Ciudadanos.

¡ESTE SI VALE! CONTRA LETAL DEL UNITED, CONDUCCIÓN DE BRUNO FERNANDES Y DEFINICIÓN DE MBEUMO PARA EL 1-0 DE LOS DIABLOS ROJOS ANTE CITY.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/zOzAO34awH — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026 El encargado de estirar la ventaja y liquidar el encuentro fue Dorgu, que se anticipó en el área chica tras un buen desborde del delantero brasilero Matheus Cunha.

¡¡ESTÁN ENDIABLADOS!! CENTRO DE CUNHA Y GOL DE DORGU PARA EL 2-0 DEL UNITED ANTE CITY EN EL DERBI.



Mirá la Premier League por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/DAq6uADvVX — SportsCenter (@SC_ESPN) January 17, 2026 El Manchester United escala en la Premier y el City se hunde Gracias a este triunfo, el Manchester United pudo cortar con la sequía de cuatro partidos sin ganar y toma un poco de aire en la Premier League, donde ocupa al menos momentáneamente la cuarta posición con 35 puntos.

El Manchester City, por su parte, atraviesa una preocupante racha de cuatro partidos sin ganar en la Premier League (previamente había empatado con Sunderland, Chelsea y Brighton) y podría terminar la fecha a nueve puntos del líder Arsenal, que quiere cortar con la sequía de 22 años sin títulos en la liga inglesa.