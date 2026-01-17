Con unos minutos de Mastantuono y bajo una lluvia de silbidos, el Real Madrid le ganó 2-0 al Levante

En un ambiente caldeado, Franco Mastantuono ingresó en el segundo tiempo en la victoria del Merengue ante el Levante por la Liga de España.

El Real Madrid le ganó 2-0 al Levante, en un partido correspondiente a la vigésima fecha de La Liga de España en el que contó con la presencia del argentino Franco Mastantuono en el segundo tiempo. Los goles llegaron en el segundo tiempo, a través del francés Kylian Mbappé y del español Raúl Asencio.

El Real Madrid pudo destrabar el partido recién en el complemento, luego de un flojísimo y tenso primer tiempo, en el que la mayoría de los jugadores fueron silbados por los hinchas que dijeron presente en el Santiago Bernabéu.

¡EL BERNABÉU EXPLOTÓ EN SILBIDOS!



Los hinchas del Real Madrid demostraron su disconformidad con el equipo al término del primer tiempo.



Los hinchas del Real Madrid demostraron su disconformidad con el equipo al término del primer tiempo.

Por ahora, empata ante Levante. El partido cambió en la segunda mitad, principalmente con el ingreso del turco Arda Güler, que en los últimos meses se convirtió en una pieza muy importante para el Real Madrid.

Mbappé y Ascencio le dieron la victoria al Real Madrid Así fue como a los 13 minutos del complemento Mbappé cambió un penal por gol para abrir el marcador y empezar a encaminar la victoria del Merengue. Esta fue la decimonovena anotación para el delantero francés en la actual campaña de LaLiga y todo indica que será el “Pichichi”.

¡PENAL Y GOL PARA REAL MADRID!



Mbappé cayó en el área, el árbitro cobró la pena máxima y el francés puso el 1-0 ante Levante. Solo siete minutos después, el Real Madrid liquidó el encuentro cuando se impuso en las alturas tras un tiro de esquina de Güler con un tremendo cabezazo para estampar el 2-0 definitivo.