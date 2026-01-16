La contundente frase de Zinedine Zidane al analizar el presente del Real Madrid: "Si no entendés que estás ahí para.."

Zinedine Zidane fue tajante a la hora de analizar el flojo presente del Merengue y remarcó un punto clave que provocó la salida de Xabi Alonso.

El Real Madrid tuvo una de las peores semanas de su historia: perdió la final de la Supercopa de España frente al Barcelona, Xabi Alonso fue destituido de su cargo como DT y a los pocos días quedó eliminado de la Copa del Rey frente al Albacete, equipo de la Segunda División de España y que se encuentra en los últimos puestos de la tabla.

Ante este complejo presente, quien salió a hablar fue Zinedine Zidane, histórico futbolista y entrenador del Merengue, quien repasó su paso por el máximo campeón de Champions y sus palabras no tardaron en generar impacto, con definiciones que tuvieron eco inmediato en la intimidad del vestuario del conjunto blanco.

Zidane explicó el motivo de la salida de Xabi Alonso En una entrevista brindada en el ciclo Slowmotion Talks, el entrenador francés subrayó un factor que entiende determinante para la continuidad y solidez de cualquier proceso en la élite: el vínculo cotidiano y la gestión del trato con los futbolistas. “En el Real Madrid estábamos a disposición de los jugadores. Para mí, eso es lo que hace fuerte a un equipo. Si no entendés que estás ahí para apoyarlos, no podés durar en esta profesión”, comenzó.

Zidane y ¿una crítica a Messi? Foto: EFE Zidane dejó en claro cuál fue el motivo de la salida de Xabi Alonso del Real Madrid: EFE “Para que el vestuario acepte lo que querés implementar, tenés que caerles bien. Si los jugadores no están de acuerdo con todo lo que se les presenta, siempre va a faltar algo. Creo que lo disfrutaron mucho a todos los niveles. Teníamos el mejor equipo del mundo y sabíamos que, trabajando bien, podían pasar cosas importantes. Y pasaron”, agregó.

La etapa de Zinedine Zidane en el banco del Real Madrid se inició en 2014, con su desembarco como entrenador del Castilla. El punto de inflexión llegó a comienzos de 2016, cuando, tras la desvinculación de Rafael Benítez, dio el salto al primer equipo y tomó las riendas del plantel profesional: “Fue todo muy rápido. En seis meses me encontré con el primer equipo, pero la transición fue natural porque ya conocía el vestuario y cómo funciona el jugador”, mencionó.