Spartak Moscú envió una oferta de US$9.000.000 por Exequiel Zeballos: la respuesta de Boca

El cuadro ruso viene a la carga por Exequiel Zeballos, una de las grandes figuras del equipo de Úbeda, y desde la Ribera ya le dieron una respuesta.

El destacado rendimiento de Exequiel Zeballos a lo largo de 2025 no tardó en reflejarse en el mercado. Con el inicio del período de transferencias, comenzaron a llegar sondeos y propuestas por el delantero de Boca, aun en una ventana que históricamente no suele registrar grandes movimientos por tratarse de la mitad de la temporada europea. De todos modos, el club ya recibió una oferta formal y la desestimó sin mayores vueltas.

Boca rechazó la oferta del Spartak Moscú por el Chango Zeballos El interés concreto llegó desde el Spartak Moscú, una de las instituciones de mayor peso en el fútbol ruso, que acercó una propuesta cercana a los nueve millones de euros, según informó Germán García Grova, periodista especialista en el mercado de pases. En la Ribera consideraron que la cifra no se ajusta al valor real del extremo y, por ese motivo, ni siquiera abrieron una mesa de negociación.

Ofertó de manera verbal US$9M por la ficha del delantero de #Boca



La misma está lejos del valor de mercado que el club pretende por el jugador



Pese a la negativa inicial, en Rusia no bajan la guardia. El club moscovita evalúa realizar un nuevo intento por el "Changuito", aunque en Boca tienen una postura definida: entienden que Zeballos está cotizado por encima de los 12 millones de dólares y no analizarán ninguna alternativa que no se acerque a ese monto. Mientras tanto, el atacante sigue siendo una pieza clave en los planes del Xeneize.

Los números del Changuito Zeballos en Boca Exequiel Zeballos irrumpió en la Primera de Boca en 2020 y, desde entonces, su recorrido estuvo marcado por momentos de crecimiento y otros de irregularidad, tanto desde lo futbolístico como en la continuidad dentro del equipo. Las lesiones, especialmente en tramos decisivos, atentaron contra su consolidación y le impidieron sostener una presencia constante.

Sin embargo, el 2025 significó un punto de inflexión en su carrera. El extremo se convirtió en el jugador más desequilibrante del plantel y respondió en los momentos clave, primero bajo la conducción de Miguel Ángel Russo y luego con Claudio Úbeda al frente del equipo. Desde su debut en la máxima categoría, el nacido en Santiago del Estero acumula 127 partidos oficiales, con un registro de 15 goles y 13 asistencias, números que reflejan su impacto y explican el interés que despierta en el mercado.