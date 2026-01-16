La fuerte decisión de último momento que tomó AFA y que afecta a Godoy Cruz y a Maipú

La AFA tomó una llamativa determinación a muy pocos días del inicio de la Primera Nacional. Qué pasará con los equipos mendocinos.

A menos de un mes del inicio de la Primera Nacional, la AFA cambió los planes.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) comunicó este viernes que el torneo de la Primera Nacional 2026, que iba a comenzar el fin de semana del sábado 7 y domingo 8 de febrero, se postergará por una semana y comenzará el fin de semana siguiente. La medida también afecta a la Primera B Metropolitana.

Si bien no se dieron a conocer los detalles en el comunicado que publicó la entidad, la decisión afectará directamente a todos los clubes de la categoría que ya tenían programadas las tres primeras fechas y que ahora deberán esperar por si aparecen algunos cambios.

toedtli matteo Mariano Toedtli, DT del Tomba, y Alexis Matteo, DT del Cruzado, tendrán una semana más de preparación. MDZ En el caso de los equipos mendocinos, Godoy Cruz tenía programado el encuentro ante Ciudad Bolívar para el domingo 8 a las 20, mientras que Deportivo Maipú iba a visitar a Argentino Agropecuario de Carlos Casares el martes 10 a las 18.