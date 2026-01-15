Malas noticias para el "Chiqui" Tapia: piden investigarlo por una presunta red internacional de lavado

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino volvió a quedar en la mira de la Justicia. Un fiscal quiere investigar si la AFA habría participado de un millonario desvío.

El fiscal federal pidió ampliar una investigación judicial para determinar si el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, formó parte de una red internacional que habría canalizado fondos del fútbol argentino fuera del sistema bancario local. El requerimiento fue presentado ante el juez federal Marcelo Aguinsky y apunta a maniobras que se habrían desarrollado entre 2021 y 2025.

Según el planteo fiscal, la Asociación del Fútbol Argentino habría desviado más de US$300 millones a través de una estructura de intermediación financiera montada en el exterior. El objetivo de la pesquisa es establecer si esos fondos, originados en contratos comerciales internacionales de la AFA, fueron manejados mediante sociedades extranjeras para evitar controles y, eventualmente, lavar dinero.

Qué dice el pedido del fiscal El pedido incluye la investigación de Tapia y del empresario Javier Faroni, a quien se vincula con la administración de ingresos internacionales de la AFA. También aparecen mencionados directivos y operadores ligados al área comercial del organismo, así como una red de sociedades registradas en Estados Unidos y Europa.

Entre las firmas señaladas figuran TourProdEnter LLC, Global FC LLC y Odeoma Gestión, junto con otras compañías offshore. De acuerdo con la denuncia, estas empresas actuaban como intermediarias y cobraban comisiones que, en algunos casos, llegaban hasta el 30% de los ingresos gestionados.

La fiscalía sostiene que el esquema permitió que grandes sumas de dinero no ingresaran al circuito bancario argentino. Parte de los fondos habría sido utilizada para operaciones ajenas a la actividad deportiva, entre ellas la compra de bienes y transferencias a empresas vinculadas a los investigados.