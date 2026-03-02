Qué dijo Javier Milei sobre la liberación de Nahuel Gallo y la intervención de Claudio Chiqui Tapia

El presidente no hizo mención al caso del gendarme en su discurso de apertura de sesiones, aunque si habló luego de terminado el acto en el Congreso de la Nación.

El presidente Javier Milei destacó la liberación de Nahuel Gallo, pero le restó importancia a la intervención del titular de la Asociación del Fútbol Argentino ( AFA), Claudio Chiqui Tapia, quien proporcionó el avión para su regreso al país.

En su discurso en cadena nacional de más de dos horas con motivo de la apertura de sesiones del Congreso, el jefe de Estado evitó mencionar la liberación del gendarme argentino que estuvo secuestrado durante 450 días en Venezuela.

El momento donde Javier Milei habla del gendarme Nahuel Gallo Javier Milei habló de Nahuel Gallo Luego, en declaraciones al canal LN+, Javier Milei fue consultado sobre el regreso de Nahuel Gallo al país y expresó: "Lo voy a poner en negro sobre blanco, era una tragedia que estuviera secuestrado. Ahora si vuelve por el motivo que sea, ya sea, gracias a la gestión de Estados Unidos e Italia o sea por el vehículo que haya puesto a disposición otra persona o lo que fuera, bienvenido".

"Lo que me importa es que Nahuel Gallo esté de vuelta con nosotros, lo demás son cuestiones de vigesimoquinto orden", minimizó el presidente Javier Milei.