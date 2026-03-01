Retenciones: un guiño de Javier Milei al campo sin precisiones ni plazos en las rebajas

Se avanzará en la privatización del servicio ferroviario de carga, que en la visión oficial será clave para duplicar la producción de granos.

Para el presidente Javier Milei con condiciones favorables la producción de granos podría pasar de los actuales 140 millones de toneladas a unos 300 millones.

En un señal clara a los sectores productivos puntuales, el presidente Javier Milei anticipó que este año el Gobierno avanzará en la privatización del ferrocarril de carga y tenerlo activo en el plazo de un año. Con este impulso la producción agropecuaria llegará a las 300 millones de toneladas de granos.

Pero cuando de incentivos se trata, el campo espera una política clara y contundente en materia impositiva. Consciente de esta realidad Javier Milei anticipó que a lo largo del año el Gobierno va a avanzar en una ley sobre derechos de propiedad intelectual en semillas.

Retenciones en agenda En el mismo sentido dejó en claro que en la agenda del Gobierno está contemplada una nueva baja de derechos de exportación a los granos, aunque aclaró que la baja de retenciones se hará sin comprometer el superávit fiscal y en la medida que las cuentas lo permitan.

En ese sentido, llamó a multiplicar la producción de granos y productos de economías regionales, y al respecto puso como ejemplo cómo puede ser que en Chaco el algodón tiene un rendimiento de 600 kg por hectárea, mientras que en Brasl alcanza los 1400 dólares.

Primeras repercusiones Ni bien terminó el discurso desde el Consejo Agroindustrial Argentina (CAA) acompañaron los lineamientos generales del programa económico en su cuenta de X. "El @AgroindArg comparte plenamente los conceptos del Pte @JMilei en el Congreso de la Nación: el respeto a la propiedad privada, la apertura económica y la inserción internacional".