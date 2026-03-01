Javier Milei definió el rumbo productivo: todo para el agro, la minería y la energía

En el discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso, el presidente Javier Milei despejó cualquier duda sobre el rumbo que espera que el país tome en materia producitva al remarcar que la apuesta de la Argentina tiene tres vectores: el agro, la energía y la minería. Y sin explicar que tipo de transición imagina, dijo sin ambig üedades que serán estos sectores quienes absorberán la mano de obra que las "viejas industrias" descartarán.

Respecto de la energía señaló que el país pasará de realizar exportaciones de alrededor de US$ 8000 millones del 2025 a cerca de US$ 50.000 en unos años. Y aseguró que Neuquén se convertirá "en otra de las metrópolis argentinas", junto a otras ciudades relacionadas a la minería, dando a entender que vamos hacia un esquema de grandes migraciones poblacionales que seguirán el rumbo de la producción de la nueva economía.

Respcto de la minería asguró que será una de las grandes empleadoras. "Se desplegará por toda la cordillera generando cientos de miles de puestos de trabajo" y dirigiéndose a la bancada opositora en el Congreso, los acusó de no copiar siquiera el modelo chileno. "Si hiciéramos las cosas que hace Chile, la cordillera nos daría un millón de puestos de trabajo reales", aventuró.

Javier Milei Javier Milei en el Congreso Juan Mateo Aberastain Migración de la industria Respecto de que país industrial espera, dijo que la industria pesada seguirá a la enegía abundante y barata y esa será la base de la localización industrial. "Veremos crecer a la industria petroquímica, la siderurgia, el aluminio, la producción de hidrógeni, el procesamiento del litio y minerales críticos. Y veremos dara centers y capacidad de cómputo instalarse en la Patagonia, donde el frío natural y la energía otorgan las condiciones para el florecimiento de la inteligencia artificial", aseguró el mandatario. Y remató con una frase que despertará polémica: "Todas estas nuevas industrias van a suplir con creces la demanda de trabajo retiradas por las viejas industrias".

El sector agropecuario también se llevó unas líneas. Dijo que tendá su revolución y que la Argentina está "en condiciones de producir 300 millones de toneladas de granos, duplicando la producción actual". "Para ello daremos un régimen de derecho de propiedad a los innovadores en semillas y continuaremos el sendero de baja de retenciones".