Javier Milei confirmó que continuará el superávit fiscal a cualquier precio y el apretón monetario

El mandatario dejó en claro que el combate a la inflación seguirá siendo el eje de la política económica y habrá un nuevo apretón monetario para evitar disparada de precios.

Javier Milei protagonizó un show de cruces con la oposición durante su discurso.

El presidente Javier Milei ratificó que la política fiscal es innegociable, se mantendrá en el tercer año de su gobierno, que el ancla fiscal continuará sin alteraciones a través de la política económica restrictiva. El apretón monetario no es novedad, ya se aplicó el año pasado impulsando la baja de la inflación a partir de la baja del consumo.

En un duro pasaje del discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, el mandatario enumeró tres condiciones para el crecimiento de la economía.

Por un lado, el orden fiscal y monetario como viga maestra del programa económico. Tras sostener que el instrumento no fue subiendo impuestos sino bajando gastos "que permitió bajar los precios implícitos".

En segundo término, los impulsores de crecimiento de largo plazo, a través de la desregulación de la economía y del desarrollo del capital humano, apuntando a una población nutrida y correctamente educada porque "los niños son la prioridad de este Gobierno".

La apertura del comercio En tercer lugar, la apertura comercial. En la visión del presidente "desde hace casi un siglo el país está atrapado en la trampa industrialista", tras lo cual salió con los tapones de punta contra los varios empresarios industriales, aunque sin mencionarlos puntualmente.