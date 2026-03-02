Alfredo Cornejo presenció el discurso de Milei y destacó el rumbo de su gestión

El gobernador de Mendoza estuvo presente, acompañó a los legisladores mendocinos y pidió por "sostener" el rumbo de reformas.

El presidente Javier Milei llevó a cabo este domingo su tercer discurso de apertura de sesiones extraordinarias en el marco de la Asamblea Legislativa que se celebró en el Congreso. El gobernador Alfredo Cornejo dijo presente y acompañado de otros radicales defendió el rumbo económico.

En un primer posteo, mostró el trasfondo de su presencia, acompañado a legisladores de la UCR como Guillermo Agüero (Chaco), Diógenes González (Corrientes), Rodrigo de Loredo (Córdoba) y Pamela Verasay; entre otros.

También con los gobernadores de Chaco, Leandro Zdero; San Luis, Claudio Poggi; Corrientes, Juan Pablo Valdés; y Entre Ríos, Rogelio Frigerio.

Tras el mensaje del presidente @JMilei en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, quedó claro que el rumbo elegido apunta a ordenar el país y proyectarlo hacia el futuro.



Argentina necesitaba un gobierno que se animara a impulsar las reformas estructurales que durante años se… pic.twitter.com/qPP8C0w8o6 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 2, 2026



Argentina necesitaba un gobierno que se animara a impulsar las reformas estructurales que durante años se… pic.twitter.com/qPP8C0w8o6 — Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 2, 2026 Finalizado el discurso de Milei, dejó un posteo en el que aprobó la "rendición de cuentas" del presidente, que hizo un balance de su propia gestión, y pidió por "continuar el proceso" de reformas.

"Tras el mensaje del presidente Milei en la Apertura de Sesiones Ordinarias 2026, quedó claro que el rumbo elegido apunta a ordenar el país y proyectarlo hacia el futuro", comenzó en su mensaje.