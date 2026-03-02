Las 10 frases más impactantes del polémico discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones
En la 144° apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei brindó un encendido discurso cargado de polémicas y cruces con la oposición presente en el Congreso.
El Congreso Nacional presenció un nuevo discurso de apertura de sesiones ordinarias. El 144° para ser exactos. En este marco, Javier Milei contabilizó su tercera aparición ante la Asamblea Legislativa tras el cierre de sesiones extraordinarias.
El contexto no podía ser más favorable. Aprobadas la reforma laboral, el nuevo régimen penal juevenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-UE, y con media sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, Javier Milei se sintió poderoso.
Tal es así que no dejó pasar ninguna interrupción de los pocos opositores presentes, específicamente del kirchnerismo, para dedicarle unas duras palabras.
La vuelta del viejo Milei
El viejo Milei ha vuelto. Irritable, sin pelos en la lengua y sin dosificar su violencia discursiva. El contexto político lo avala, se verá hasta cuándo.
Con el discurso finalizado y un nuevo periodo ordinario inaugurado, estas son las 10 frases más impactantes que dejé el primer mandatario este domingo.
- “Sigan con las operaciones que después los voy a ir a buscar cuando caigan en la Justicia por mentirosos”.
- “Por eso tienen a la suya presa y va a seguir presa por la causa de los Cuadernos, por el Memorándum con Irán, por Vialidad, porque es una chorra, porque fueron los más chorros de la historia”.
- “Por eso no sorprende que haya personas siniestras, y algunos de ellos golpistas, que en nombre de la defensa de la industria nacional, bajo la pátina de un nacionalismo de pacotilla, defiendan el proteccionismo y el control de capitales con su consecuente brecha cambiaria”.
- Kukas, me encanta domarlos, me encanta hacerlos llorar. Y a la gran mayoría les encanta hacerlos llorar".
- “Ustedes, que usaron los planes sociales para robarle a la gente con intermediación y los condenaban a la pobreza, los convertían en esclavos, de qué hablan si además no saben ni siquiera sumar”.
- “¿Qué te pasa, Chilindrina Trotska? ¿Qué le pasa a la Chilindrina Trotska? Porque no la llego a escuchar. Dale, seguí llorando, Chilindrina, dale".
- "Ustedes son políticos corruptos que le venden favores a empresarios corruptos, y ambos se beneficiaban a costa de todos los argentinos”.
- "Esto también aplica a la promiscuidad histórica entre la política y la Justicia. La Justicia está trabada porque fue capturada por disputas políticas ajenas a su propósito original".
- "Cada uno de los ministerios ha preparado 10 paquetes de reformas estructurales, por lo que todos los meses presentaremos un paquete de proyectos a ser tratados por este Congreso correspondientes a las verticales de cambio que hemos explicado hoy".
- “Ustedes que se entregaban a Venezuela y a los terroristas de Irán que nos metieron dos bombas, donde la corrupta además firmó un memorándum. Y vení a explicarme qué pasó con Nisman, manga de asesinos y chorros”.