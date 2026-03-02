Las 10 frases más impactantes del polémico discurso de Javier Milei en la apertura de sesiones

En la 144° apertura de sesiones ordinarias, Javier Milei brindó un encendido discurso cargado de polémicas y cruces con la oposición presente en el Congreso.

Javier Milei brindó un polémico discurso en la apertura de sesiones ordinarias frente al Congreso.

El Congreso Nacional presenció un nuevo discurso de apertura de sesiones ordinarias. El 144° para ser exactos. En este marco, Javier Milei contabilizó su tercera aparición ante la Asamblea Legislativa tras el cierre de sesiones extraordinarias.

El contexto no podía ser más favorable. Aprobadas la reforma laboral, el nuevo régimen penal juevenil que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, la ratificación del acuerdo comercial Mercosur-UE, y con media sanción de la reforma de la Ley de Glaciares, Javier Milei se sintió poderoso.

Tal es así que no dejó pasar ninguna interrupción de los pocos opositores presentes, específicamente del kirchnerismo, para dedicarle unas duras palabras.

La vuelta del viejo Milei El viejo Milei ha vuelto. Irritable, sin pelos en la lengua y sin dosificar su violencia discursiva. El contexto político lo avala, se verá hasta cuándo.

Con el discurso finalizado y un nuevo periodo ordinario inaugurado, estas son las 10 frases más impactantes que dejé el primer mandatario este domingo.