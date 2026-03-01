Javier Milei llamó a forjar "una alianza estratégica duradera" con EE.UU. y a "hacer a las Américas grandes otra vez"

En un discurso de apertura de sesiones plagado de definiciones contundentes, Javier Milei también se ocupó de marcar el rumbo de su Gobierno en materia geopolítica. Como era de esperarse, el libertario enfatizó la importancia de la ayuda de Estados Unidos para sortear los intentos "golpistas" de la oposición y ratificó su alineamiento total con la Casa Blanca.

"Todo esto requiere una alianza estratégica duradera. Y eso es lo que estamos construyendo con Estados Unidos de Norteamérica. Esto no es solo un acuerdo entre el presidente Trump y el presidente Milei. Tiene que ver con la afinidad cultural y de objetivos estratégicos entre los dos países,y de toda la región", subrayó el libertario en uno de los pasajes de su discurso.

En ese sentido, Milei destacó que fue gracias a la relación clave con Washington que su gestión pudo "renegociar con el Fondo Monetario Internacional, salvar una crisis cambiaria, incrementar nuestro comercio exterior, e impulsar la ola de inversión extranjera más importante de nuestra historia".

Por eso, el jefe de Estado llamó a "hacer de esto una política de Estado" y remarcó: "Tenemos que crear el siglo de las Américas: Make Americas Great Again, de Alaska a Tierra del Fuego. Hagamos Argentina y América grandes nuevamente".

En ese contexto, Javier Milei celebró la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos "luego de 21 años de aquel famoso autosabotaje que trágicamente ha sido festejado por nuestra dirigencia".

"Aún resuena en nuestras mentes la voz de Hugo Chávez diciendo: “ALCA, ALCA, al carajo”, y después nos quieren convencer de que no nos llevan a Cuba, camino a ser Venezuela, también en el medio", cuestionó el presidente.

Así, Milei explicó que "para galvanizar todas estas reformas", el Gobierno seguirá "profundizando en materia de apertura económica y de acuerdos comerciales" y anticipó que el oficialismo ratificará el acuerdo con los Estados Unidos, así como lo el oficialismo lo hizo con la Unión Europea.

En ese contexto, el líder libertario prometió reformar el Código Aduanero para "adecuarlo a nuestros nuevos desafíos" e integrar al país a los tratados internacionales "necesarios".

Todo esto en función de un modelo destinado a "el aprovechamiento de nuestros recursos". "Es así que vamos a buscar remover las barreras legales que se interponen entre la sociedad y su riqueza. Vamos a construir un marco legal robusto que permita el desarrollo primario para beneficio de todos los argentinos, con cuidados, pero lejos de prejuicios ambientalistas absurdos", remarcó el presidente.

Y agregó: "Me refiero a todos los recursos: a los minerales críticos como el cobre y el litio, a la pesca y a la agricultura, a los hidrocarburos convencionales y no convencionales, a las economías regionales y al sector agropecuario".

La ayuda norteamericana que frenó el "embate desestabilizador"

Para Milei, la ayuda de Donald Trump y los suyos fue fundamental para frenar las repercusiones de la incertidumbre política, bautizada por el libertario como "riesgo kuka", tras las elecciones bonaerenses de septiembre del año pasado.

"Es claro que esta aventura golpista no fue gratis. Acorde a nuestras estimaciones, se perdieron dos puntos y medio de crecimiento, es decir, el riesgo kuka nos costó además 25.000 millones de dólares en términos de PBI", enfatizó Milei en su discurso.

Y agregó: "En este contexto golpista. Sí, golpista, tuvimos, gracias a nuestro gran acierto en materia de política exterior, un aliado clave. Por primera vez en la historia, y producto de la relación especial que hoy caracteriza el vínculo entre los Estados Unidos y Argentina, el gobierno de Donald Trump acudió en ayuda en nuestro país. Y esa ayuda no fue por cuestiones económicas, sino para defendernos contra el embate desestabilizador de los representantes del antiguo régimen. O sea, ustedes, los golpistas de siempre", finalizó con un nuevo mensaje teledirigido a la oposición.