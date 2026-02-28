Ulpiano Suarez pidió "construir una alternativa" en un encuentro nacional de la UCR junto a Cornejo

El intendente de Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez , presidió este sábado en Santa Fe el Encuentro Nacional de Intendentes Radicales , que reunió a más de 300 jefes comunales de todo el país, junto a gobernadores de la Unión Cívica Radical, incluido el mendocino Alfredo Cornejo .

La actividad fue organizada por el Comité Nacional de la UCR y el Foro Nacional de Intendentes Radicales, y tuvo la participación, además de Cornejo, de los gobernadores Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Santa Fe), Juan Pablo Valdés (Corrientes), y Leandro Zdero (Chaco). Todos compartieron su visión sobre el contexto nacional y los desafíos provinciales.

Ulpiano Suarez es el presidente del Foro Nacional de Intendentes Radicales, por lo que fue uno de los encargados de la apertura del evento. En ese contexto, manifestó: “En estos 135 años de historia de nuestro partido, muchos lo han querido enterrar. Y el mensaje hacia afuera es que el radicalismo está vivo. Tenemos 500 intendentes gestionando bien, cinco gobernadores y vicegobernadores integrando alianzas. Y esto no lo definen los dirigentes, lo definen más de diez millones de argentinos que viven en las provincias que gestionamos y otro tanto en los municipios que gobernamos”.

El intendente sostuvo que el radicalismo cree en la política como "herramienta de transformación de la sociedad y para la vida en democracia” y remarcó que esa convicción se expresa en la gestión: “Gestionamos con eficiencia, con orden, con transparencia fiscal, con honestidad y con sensibilidad social. Creemos en el orden económico, pero con la gente adentro”.

En otro momento de su discurso, el jefe comunal recordó que en 2015, el radicalismo "tomó una provincia (por Mendoza) que no podía pagar sueldos ni prestar servicios sustantivos del Estado. Con el liderazgo de Alfredo Cornejo y tres gobiernos radicales consecutivos pusimos la provincia en orden, con equilibrio fiscal, inversión en obra pública y eficiencia en educación, salud, seguridad y justicia. O sea que esto que pasa ahora y que tanto se pregona a nivel nacional, de la importancia del orden y el equilibrio fiscal, lo venimos haciendo en Mendoza desde hace 10 años y lo vienen haciendo cada uno de ustedes en sus gestiones locales”.

ulpiano suarez ucr (2)

Suarez sostuvo que el radicalismo debe consolidarse como alternativa de gobierno. “Nosotros gestionamos con eficiencia, con orden, con transparencia fiscal, con honestidad y algo que es propio de nuestro partido y que hay que cuidar mucho: la sensibilidad social. Nosotros creemos en el orden económico, pero con la gente adentro y eso es el espacio que nos va a colocar como una alternativa de cara al futuro”, expresó.

En ese marco, afirmó que la estabilidad macroeconómica es un punto de partida, pero no alcanza por sí sola para resolver los problemas estructurales del país. “Es necesario controlar la inflación, es necesario tener una economía ordenada, pero también sabemos los radicales que eso es una condición necesaria, pero no suficiente. La estabilidad y el orden que dan las estadísticas ocurre, pero, mientras tanto, vemos cómo cierran empresas, cómo se pierden puestos de trabajo y cómo millones de argentinos están en la informalidad y sobre eso tenemos que construir nuestra alternativa”, concluyó.

Para finalizar, Ulpiano Suarez enfatizó: “Sobre eso tenemos que construir nuestra alternativa, entendiendo que es posible una Argentina con orden macroeconómico, pero también con desarrollo del campo, con desarrollo de la industria, con desarrollo de la minería, con provincias y ciudades turísticas, con un fuerte crecimiento del sector comercial que genera mucho empleo. Nosotros los radicales vamos a construir una alternativa para gobernar Argentina con orden, con transparencia, con honestidad, pero con una reactivación de las economías regionales y con un modelo de desarrollo productivo que sea inclusivo. Vamos a gobernar Argentina y vamos a gobernar con la gente adentro. Ese es el desafío, a meterle, a gestionar, que Argentina nos necesita. Y nosotros lo vamos a lograr”.