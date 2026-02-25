En medio de duras internas, la UCR organiza una cumbre de gobernadores en Santa Fe

En el marco de la continuidad de divisiones internas y con el objetivo de pensar en ser una opción electoral de cara al 2027, la UCR organizará un encuentro este viernes en Santa Fe con más de 300 intendentes del partido, del que también participarán gobernadores del partido con Maximiliano Pullaro como anfitrión.

Además del santafesino, están previstas las presencias de los mandatarios Juan Pablo Valdes (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Carlos Sadir (Jujuy) y Leandro Szdero (Chaco): es decir, se juntarán los gobernadores radicales de Provincias Unidas, de perfil opositor, con los mandatarios de la UCR oficialista.

La cumbre fue convocada por el por el Comité Nacional de la UCR que preside el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella , y por el Foro de Intendentes que lidera el jefe comunal de la ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez.

La reunión se llevará a cabo desde las 9 en la sede del Comité Provincial que encabeza el santafesino Felipe Michlig. Se tratará de una convocatoria principalmente de dirigentes de Provincias Unidas, un espacio opositor que se mantiene en modo dialoguista con la Casa Rosada.

La jornada comenzará con las acreditaciones de los participantes y seguirá con el discurso de bienvenida de Chiarella, Suárez, Michlig y del presidente del Foro de Intendentes de Santa Fe, Nicolás Cuesta.

A continuación, está programada la realización de una mesa de debate bajo el título "Comunicación en el mundo actual y el rol de la política local", que estará a cargo de Rosendo Grobocopatel.

Luego será el turno del economista Santiago Bulat que dará la charla “Descifrando la economía 2026”. A las 12.15 está previsto que los intendentes reciban la palabra de los gobernadores radicales Pullaro, Valdes, Cornejo, Sadir y Szdero, consignó la agencia NA.

Por la tarde, se abordarán en mesas temáticas distintas problemáticas vinculadas a la actualidad, en tanto que a las 16 habrá una presentación a cargo de la Oficina Especializada en Violencia de Género de la UCR.

Seguidamente, será el turno de la Mesa “La Universidad y los gobiernos locales. Herramientas para la gestión”, a cargo del rector de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), Enrique Mammarella, y del rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci.