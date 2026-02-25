Hospital Notti: qué empresas fueron elegidas para construir el nuevo edificio

El Gobierno provincial adjudicó la obra de construcción de un nuevo edificio que complementará al hospital Notti , que tiene como objetivo consolidar y mejorar aún más el servicio sanitario que ofrece este hospital de alta complejidad, que ya es de referencia regional y nacional.

Los trabajos contemplan la construcción de 75 consultorios nuevos, 60 gabinetes de especialidades para estudios , dos quirófanos para cirugías ambulatorias y 30 camas destinadas a tratamientos durante el día.

Luego del análisis que realizó la Comisión de Estudio y Evaluación de las siete propuestas que se presentaron para la obra, que tenía un presupuesto oficial de $27.237 millones (mes base en agosto 2025), sugirió al Gobierno que la oferta elegida sea la de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Procon SRL - Tolcon SA - Sanco SA , que en su propuesta alternativa ofertó $31.674 millones por la obra, con un acopio del 20%, lo que representa un 16,3% por encima del presupuesto oficial.

La sugerencia por parte de la Comisión se realizó en base al análisis de "condiciones jurídicas de presentación, análisis económico financiero y análisis técnico", y resta el visto bueno de Fiscalía de Estado.

En este proceso licitatorio, el dato llamativo es que no hubo una sola oferta por debajo del presupuesto oficial, como suele ocurrir en las últimas licitaciones que encara la provincia.

Además, la UTE ganadora, si bien estaba en el lote de las ofertas más competitivas, no era la más baja. Por ejemplo, quedó afuera de la contienda la UTE de Stornini SA - Constructora San José, que presentó una oferta variante de $30.498 millones, un 12% por encima del presupuesto oficial.

El resto de las propuestas que quedaron en el camino fueron: OHA Construcciones SRL ($33.983 millones), Santiago Monteverdi Construcciones Civiles ($34.110 millones), Corporación del Sur SA - Laugero Construcciones SA ($36.901 millones), Criba SA ($38.067 millones) y Riva SAIICFA ($45.480 millones).

Plan integral para el futuro del Hospital Notti

La construcción del Centro Ambulatorio constituye la primera etapa del master plan de modernización del Hospital Notti. Este plan incluye obras complementarias en marcha, como la refacción del área de neurología y neurocirugía, la renovación de baños públicos y la ampliación del área de cirugía cardiovascular.

Estas intervenciones permitirán ampliar la capacidad de atención, mejorar la infraestructura crítica y reafirmar la posición del Notti como líder regional en salud infantil de alta complejidad.

Este nuevo edificio, de más de 12.700 m², forma parte del plan integral de modernización del hospital y concentrará los servicios ambulatorios con un diseño moderno, sustentable y preparado para un plazo de ejecución de 540 días.

RENDER-NOTTI-1B-scaled

El nuevo edificio contará con cuatro plantas que totalizan una superficie de 12.700 metros cuadrados. Un subsuelo, la planta baja y dos niveles hacia arriba

La infraestructura permitirá contar con 75 consultorios nuevos, 60 gabinetes de especialidades para estudios, dos quirófanos para cirugías ambulatorias y 30 camas destinadas a tratamientos durante el día. Con estas obras se agilizará y ampliará la atención de miles de pacientes por mes, además de ofrecer cirugías ambulatorias, un área de salud mental y otra de oncología con estándares de primer nivel mundial.

El proyecto incorpora aisladores sísmicos de base, una tecnología de vanguardia que se aplica por primera vez en un hospital público del país y que permitirá que el edificio continúe operando aun después de un sismo severo.

image

El nuevo centro, que se levantará en un terreno anexo al Notti, contará con subsuelo, planta baja y dos niveles superiores y fue diseñado con criterios de eficiencia energética y sustentabilidad, como parasoles, terrazas preparadas para paneles solares, calefones solares y sistemas de climatización de bajo consumo.

Además, las 30 nuevas camas podrán transformarse en unidades de terapia intensiva ante una emergencia o catástrofe.