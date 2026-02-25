Extendieron el corte de tránsito en una zona clave de Guaymallén por las obras en el Notti

El mapa de cortes y desvíos se modificó a partir del incremento del alcance de las obras. Lo detalles.

La Municipalidad de Guaymallén encara una obra de infraestructura vial que tiene como objetivo mejorar el entorno y los accesos al Hospital Notti. Por este motivo, desde hace semanas implementa un corte de tránsito sobre calle Bandera de Los Andes, el cual a partir de este martes se extiende una cuadra más.

Inicialmente, cuando comenzaron las obras el 10 de noviembre pasado, el tránsito estaba restringido en esa arteria desde Artigas hasta Sarmiento. Sin embargo, ahora el corte se implementará desde Mansilla hasta el bulevar Pérez Cuesta. También está cortada la cuadra que va desde Bandera de Los Andes hasta Hudson tanto en Sarmiento como en Artigas. Y la cuadra que va desde Bandera hasta la lateral del Acceso Este en por Sarmiento.

Entonces, de esta manera el desvío de vehículos que circulaba de oeste a este ahora se desviará al norte una cuadra antes. En el caso de quienes vienen de este a oeste, el desvío puede realizarse en Bolivia hacia el norte hasta Pedro del Castillo o por Bulevar Pérez Cuesta hasta Lateral Norte del Acceso Este y girar al oeste. El mapa queda de la siguiente manera:

desvio_cortes_hosp notti-01.jpg Según explicaron desde la Municipalidad, la extensión es para realizar los trabajos de reconstrucción de la bocacalle de Artigas y Bandera de Los Andes.

El detalle de las obras Los cortes responden a los trabajos de recuperación y ordenamiento del entorno del Hospital Notti. Los trabajos incluyen la renovación de la calzada y veredas con adoquines y baldosas de granito para consolidar un nuevo perfil urbano y la eliminación de desniveles que harán más fluida la circulación peatonal.