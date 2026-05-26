Entraron a robar a un comercio en Guaymallén y escaparon con vinos, dinero y una balanza

Los sospechosos ingresaron al comercio tras violentar la persiana y escaparon con dinero, vinos y distintos elementos de valor.

Los sopechosos forzaron la seguridad del comercio, robaron elementos y escaparon del lugar. (Imagen ilustrativa).

Un nuevo episodio de inseguridad se registró en Guaymallén durante la noche del lunes, cuando delincuentes violentaron los accesos de un comercio, ingresaron y escaparon con mercadería, dinero en efectivo y distintos elementos de valor.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió a las 22 en la intersección de calles LaMadrid y San Juan de Dios, donde un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre movimientos extraños en el local.

Daños en la persiana y robo en el interior Al llegar al lugar junto al propietario del comercio, efectivos policiales constataron que los autores habían provocado daños en los candados y en la persiana metálica de ingreso para acceder al interior.

Tras una inspección, la víctima advirtió el faltante de una balanza electrónica, cuatro cajas de vino y dinero en efectivo.