Detuvieron al hijo de un funcionario de Zárate tras un tiroteo y persecución

Un operativo policial de máxima tensión realizado este martes por la mañana en Zárate terminó con cinco detenidos, un intenso tiroteo , persecución , vehículos y armas secuestradas, y la detención del hijo del subsecretario de Seguridad municipal , quien tenía pedido de captura vigente por una causa de robo.

El procedimiento se desarrolló cerca de las 8 de la mañana en la zona de Pueyrredón y Falucho, luego de que el sistema lector de patentes detectara un Volkswagen Vento gris con pedido de secuestro por un caso de hurto automotor. Según informaron fuentes policiales, el vehículo circulaba con una patente adulterada.

A partir de esa alerta, efectivos del Comando de Patrullas de Zárate y personal de Prefectura Naval Argentina iniciaron un seguimiento controlado hasta localizar el automóvil en Pueyrredón al 1700.

La situación se volvió caótica cuando cinco hombres descendieron del vehículo. Tres ingresaron rápidamente a una vivienda, otro escapó corriendo y un quinto sospechoso fue reducido junto al auto. El primero en ser detenido fue Luis Raúl Martínez, de 43 años, quien registraba un pedido de captura emitido por la Justicia de Mercedes.

Minutos después comenzó el episodio más violento del operativo. Uno de los sospechosos, identificado como Oscar Diego Javier González, abrió fuego contra efectivos de Prefectura mientras intentaba escapar hacia la esquina de Pueyrredón y Falucho. Los agentes respondieron a los disparos y se produjo un intenso tiroteo en plena vía pública.

Finalmente, González fue detenido en un terreno baldío, donde descartó una pistola Glock calibre 9 milímetros antes de ser reducido por los uniformados.

Sorpresa con uno de los detenidos

En paralelo, una vecina alertó desesperada a los policías tras denunciar que uno de los sospechosos había ingresado a su casa para esconderse. Allí fue detenido Leandro Rubén Rodríguez, de 34 años.

Sin embargo, la sorpresa llegó poco después, cuando efectivos federales lograron reducir a otro de los hombres que permanecía dentro de la propiedad. Se trataba de Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, quien también tenía un pedido de captura activo en una causa por robo y resultó ser hijo del subsecretario de Seguridad de Zárate, Alejandro Ferreyra.

El operativo aún no había terminado. Según el parte policial, el quinto sospechoso comenzó a disparar desde la terraza de una vivienda con un arma equipada con sistema Roni, un accesorio que transforma una pistola en una especie de subfusil.

Tras otro enfrentamiento armado, el joven identificado como Elio Giménez, de 18 años, escapó por los techos de casas vecinas hasta descender a un terreno baldío, donde finalmente fue detenido.

Secuestro e investigación

Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron armas de fuego, municiones, herramientas y dos vehículos: el Volkswagen Vento con pedido de secuestro y una Volkswagen Surán.

La causa quedó a cargo de la UFI N°12 descentralizada de Zárate, que imputó a los detenidos por atentado y resistencia a la autoridad agravada, abuso de armas, portación ilegal de arma de fuego, falsificación de numeración registral, violación de domicilio y encubrimiento.

Tras conocerse la detención de Esteban Ferreyra, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, confirmó mediante un comunicado que el subsecretario de Seguridad fue desplazado preventivamente de su cargo mientras avanza la investigación.