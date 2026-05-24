Sacó un cuchillo, amenazó a preventores y terminó detenido tras una persecución en Ciudad

El sospechoso sacó un cuchillo al ser descubierto por preventores y terminó detenido tras una intensa persecución.

El sospechoso fue detenido tras amenazar a los preventores con un cuchillo y darse a la fuga.

Momentos de tensión se vivieron durante la tarde en Ciudad durante un operativo de prevención realizado por personal municipal, luego de que dos hombres fueran encontrados merodeando dentro de una obra en construcción y uno de ellos terminara detenido tras amenazar con un cuchillo a los preventores.

Todo comenzó mientras los agentes realizaban recorridas de rutina por la zona cercana al barrio Maristas y observaron movimientos sospechosos dentro de un predio en obra.

Cuando el personal se acercó para identificar a los individuos, uno de los sujetos reaccionó de manera agresiva y exhibió un cuchillo que llevaba entre sus prendas.

Ante la situación, los sospechosos emprendieron la fuga corriendo por calle Hermano Rafael con intención de perderse entre las calles de la zona.

Forcejeos y detención La persecución se extendió por varios metros hasta que uno de los sospechosos fue alcanzado por los preventores. El hombre se resistió al accionar de los agentes y golpeó a uno de ellos durante el intento de reducción.