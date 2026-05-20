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Guaymallén: asaltó a un joven para robarle una bicicleta y fue detenido tras una persecución a pie

El sospechoso escapó tras el asalto, pero fue atrapado por la Policía luego de una persecución a pie en la zona de Servet y Gomensoro, en Guaymallén.

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El sospechoso fue detenido tras una breve persecución en Guaymallén. Imagen ilustrativa.

El sospechoso fue detenido tras una breve persecución en Guaymallén. Imagen ilustrativa.

Gobierno de Mendoza

Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada en Guaymallén luego de ser acusado de amenazar con un cuchillo a otro joven para robarle una bicicleta. El sospechoso intentó escapar tras el asalto, pero terminó capturado por efectivos policiales luego de una persecución a pie.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 6 en inmediaciones de calle Gomensoro y Servet, cuando un joven de 23 años denunció que había sido asaltado por un sujeto armado con un cuchillo.

Según la denuncia, el delincuente amenazó a la víctima con un arma blanca y le sustrajo una bicicleta rodado 29 antes de escapar rápidamente del lugar.

Cayó tras una persecución

Tras recibir las características del sospechoso, efectivos policiales desplegaron patrullajes por la zona y lograron localizar a un individuo con rasgos coincidentes con la descripción de la víctima.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar corriendo, lo que dio inicio a una breve persecución a pie que terminó con su detención a pocos metros del lugar.

El joven quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Interviene la Oficina Fiscal Guaymallén N° 2, quienes tomaran las medidas y acciones correspondientes para avanzar con el caso.

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