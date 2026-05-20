Guaymallén: asaltó a un joven para robarle una bicicleta y fue detenido tras una persecución a pie

Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada en Guaymallén luego de ser acusado de amenazar con un cuchillo a otro joven para robarle una bicicleta. El sospechoso intentó escapar tras el asalto, pero terminó capturado por efectivos policiales luego de una persecución a pie.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 6 en inmediaciones de calle Gomensoro y Servet , cuando un joven de 23 años denunció que había sido asaltado por un sujeto armado con un cuchillo.

Según la denuncia, el delincuente amenazó a la víctima con un arma blanca y le sustrajo una bicicleta rodado 29 antes de escapar rápidamente del lugar.

Tras recibir las características del sospechoso, efectivos policiales desplegaron patrullajes por la zona y lograron localizar a un individuo con rasgos coincidentes con la descripción de la víctima.

Al advertir la presencia policial, el sospechoso intentó escapar corriendo, lo que dio inicio a una breve persecución a pie que terminó con su detención a pocos metros del lugar.

El joven quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Interviene la Oficina Fiscal Guaymallén N° 2, quienes tomaran las medidas y acciones correspondientes para avanzar con el caso.