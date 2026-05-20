Un municipio mendocino busca inversores para construir un importante parque solar

La Municipalidad de Guaymallén anunció la busqueda de financiamiento privado en el mercado de capitales para construir un parque solar municipal que abastezca el consumo energético de toda la comuna. La iniciativa ya despertó el interés de 27 entidades financieras y de inversión que participaron de una presentación organizada por el Consejo Federal de Inversiones y acompañada por Bolsas y Mercados Argentinos y la Cámara de Agentes de Bolsa.

El proyecto se financiará mediante la emisión de “bonos verdes”, una herramienta todavía poco habitual en el ámbito municipal argentino y prácticamente inédita en medios locales. El objetivo es captar hasta $10.000 millones para avanzar con la construcción del Parque Solar Municipal, una obra pensada para generar la misma energía que consume el municipio, incluyendo el alumbrado público. Según las estimaciones oficiales, eso permitiría ahorrar alrededor de $200 millones mensuales en costos eléctricos.

La iniciativa tomó impulso luego de que el Gobierno de Mendoza autorizara oficialmente a la comuna a emitir deuda por hasta $10.000 millones. La medida quedó formalizada a través del Decreto 870 del Ministerio de Hacienda y Finanzas provincial, publicado en el Boletín Oficial el 15 de mayo.

El Parque Solar Municipal de Luján es uno de los ejemplos de proyectos similares que funcionan en la provincia.

El esquema elegido por Guaymallén apunta a conseguir el dinero para construir el parque solar a través del mercado financiero, mediante la emisión de bonos que podrán comprar bancos, fondos de inversión y otras entidades privadas. La deuda tendrá plazos de hasta dos años y será ofrecida públicamente a inversores mediante plataformas bursátiles autorizadas.

Detrás del proyecto aparece un concepto que empieza a ganar terreno: el del financiamiento verde. Se trata de mecanismos de inversión destinados específicamente a proyectos con impacto ambiental positivo, como energías renovables, eficiencia energética o reducción de emisiones contaminantes.

En este caso, la apuesta de Guaymallén es doble. Por un lado, financiar una infraestructura energética propia para reducir gastos corrientes. Por el otro, generar ingresos futuros mediante la certificación y venta de créditos de carbono.

Créditos de carbono y ahorro energético

En paralelo a la colocación de los bonos verdes, el CFI también brinda asistencia técnica para que el municipio pueda certificar créditos de carbono, un activo ambiental que representa las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas gracias a la generación de energía renovable.

Esos créditos luego pueden comercializarse en mercados internacionales a empresas que necesitan compensar emisiones para cumplir estándares ambientales. La comuna entiende que ese mecanismo podría convertirse en una nueva fuente de ingresos sin aumentar tasas municipales.

El parque solar proyectado tendrá una capacidad de generación cercana a los 5,4 megavatios, equivalente al consumo energético total de la Municipalidad. El dato no es menor: además del ahorro económico, el municipio reduciría significativamente su dependencia de la red eléctrica convencional.

Los próximos pasos en el avance del proyecto

Aunque la Provincia ya autorizó la emisión de deuda, todavía quedan pasos administrativos y financieros antes de concretar la colocación de los bonos.

El decreto establece que ahora deberán intervenir organismos nacionales, entre ellos los ministerios del Interior y de Economía y el Banco Central de la República Argentina, que tendrán que emitir los avales correspondientes para completar el proceso.

Mientras tanto, Guaymallén ya comenzó a mostrar el proyecto al sector financiero para medir el interés de bancos, fondos de inversión y agentes bursátiles dispuestos a financiar una de las iniciativas de energía renovable más ambiciosas impulsadas por un municipio mendocino.