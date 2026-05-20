Las multas en PBA ya superan los $2,6 millones: cuándo vencen y qué pasa si no se pagan

Las multas de tránsito en la provincia de Buenos Aires aumentaron desde mayo de 2026 tras la actualización de la Unidad Fija (UF), el valor que se utiliza para calcular las sanciones. Con infracciones que ya superan los $2,6 millones, volvió a crecer la consulta sobre qué ocurre si una multa no se paga y cuándo prescribe.

En la provincia de Buenos Aires, el tiempo de prescripción de la multa varía según la gravedad de la infracción. Foto: Gentileza Provincia de Buenos Aires

Tras la baja en los combustibles, las multas bajaron un 6%. Foto: Gentileza Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires aplica los plazos establecidos por la Ley Nacional de Tránsito N° 24.449 para determinar la prescripción de las infracciones.

Los tiempos varían según la gravedad de la falta:

Entre las infracciones graves figuran:

exceso de velocidad,

cruzar semáforos en rojo,

conducir sin VTV,

manejar bajo los efectos del alcohol.

Qué pasa si no se pagan las multas

Tener multas impagas puede generar distintos problemas administrativos para los conductores.

Las deudas suelen afectar trámites como:

la renovación de la licencia de conducir,

la transferencia de un vehículo,

consultas registrales,

procesos de cobro iniciados por el Estado.

Además, la prescripción no siempre corre automáticamente. El plazo puede interrumpirse si existen actuaciones oficiales como:

notificaciones formales,

citaciones,

intimaciones de pago,

gestiones judiciales.

En esos casos, el conteo legal puede reiniciarse.

Cómo consultar multas en PBA

La provincia de Buenos Aires permite revisar infracciones de manera online a través del sistema oficial “Infracciones BA”.

La consulta puede hacerse con:

patente del vehículo

DNI del titular.

Los especialistas recomiendan controlar periódicamente el estado de las multas para evitar inconvenientes en trámites y detectar posibles sanciones pendientes.

Cuánto aumentaron las multas en mayo de 2026

Desde mayo, la Unidad Fija pasó a valer $2.215 y elevó significativamente el valor de las sanciones.

Actualmente, las multas van desde $110.750 hasta $2.658.000 según el tipo de infracción.

Las más altas corresponden a conductas consideradas de mayor riesgo vial, como negarse a realizar un test de alcoholemia o cometer infracciones graves vinculadas a la seguridad en el tránsito.