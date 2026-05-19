El frío polar no da tregua: anuncian nuevas jornadas bajo cero en el AMBA

El nuevo frente de frío polar llegará al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) con viento del sur, heladas aisladas y temperaturas bajo cero.

La estabilidad y el sol de las últimas horas tendrán una duración limitada. A partir de este miércoles, un nuevo frente de frío polar avanzará sobre el centro del país y volverá a modificar las condiciones meteorológicas en el Área Metropolitana de Buenos Aires, donde se espera otro descenso importante de temperatura.

El fenómeno no traerá lluvias de relevancia, pero sí provocará un cambio de masa de aire que reforzará el ambiente invernal instalado desde principios de mayo. Con viento del sur, mayor presencia de nubosidad y mañanas muy frías, el AMBA atravesará una nueva seguidilla de jornadas con temperaturas bajo cero.

Los especialistas advierten que este comportamiento responde a un patrón atmosférico repetitivo que domina gran parte del mes: ingresos consecutivos de aire frío que impiden una recuperación sostenida de las temperaturas. Cada vez que el termómetro parece repuntar durante algunas horas del mediodía, un nuevo pulso de aire polar vuelve a hacer descender rápidamente los valores térmicos.

Días de frío polar El jueves aparecerá como el día más frío de la semana. Con el ingreso reforzado de aire polar, las mínimas podrían ubicarse entre 0 y 5 grados en distintos puntos del AMBA. Incluso, no se descartan heladas débiles y localizadas en sectores suburbanos del conurbano bonaerense. La tarde tampoco ofrecerá demasiado alivio. Bajo un cielo entre parcialmente nublado y mayormente soleado, las máximas rondarían apenas los 13 grados, consolidando un escenario típicamente invernal a pocas semanas del inicio oficial de la estación.

El viernes mantendrá condiciones muy similares. El viento persistente del este aportará más humedad y hará que la sensación térmica se mantenga baja durante buena parte del día, especialmente durante las primeras horas de la mañana y hacia la noche.