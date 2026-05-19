Edemsa anunció cortes de luz para este miércoles: qué zonas de Mendoza se verán afectadas
La empresa de electricidad anticipó cortes de luz en distintas zonas de la provincia a lo largo de la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este miércoles 20 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento que la empres de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia que verán afectado el servicio eléctrico a lo largo de la jornada: Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, Tunuyán, San Rafael y Malargüe.
Cortes de luz programados para este miércoles 20/5
Guaymallén
- Entre calles Vicente López y Planes, Diego Paroissien, Cornelio Moyano y Pedro Molina. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle Pichincha con Congreso y zonas Aledañas; Rodeo de la Cruz. De 8.45 a 12.45 h.
Luján
- Entre calles Vicente López, El Salvador, Valparaíso, Panamá, Matheu y Álzaga. En calle Matheu, entre Río Seco Viamonte y Panamá. En barrio Las Carretas y en loteo Roch; La Puntilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- En calle Víctor Hugo, entre Tulumaya y callejón Bauzá. En calles Proyectada I352 y Los Pinos. En calle Tulumaya, entre Proyectadas I334 e I355. Entre calles Félix Araujo, Proyectada I247 y Tulumaya. En calle Agremón y adyacencias; La Primavera. De 9.00 a 13.00 h.
- En calles Virgen del Valle y San Zenón, hacia el oeste de San Antonio. En calle San Gabriel, hacia el norte de San Zenón, y áreas adyacentes; Lunlunta. De 11.00 a 13.30 h.
Tupungato
- En calle La Gloria, entre La Carrera (o Ancón) y Alto Verde. En el barrio Presidencia; Villa Bastías. De 14.30 a 18.30 h.
- Entre calles El Ingenio, Nueva Furno y Corredor Productivo (o Ruta Provincial N°94); Cordón del Plata. De 9.30 a 13.30 h.
Tunuyán
- En la Ruta Provincial N°92, entre Ruta Provincial N°94 y callejón El Nevado; Vista Flores. De 9.15 a 13.15 h.
- En la Ruta Provincial N°89, entre calle Benigno Aguirre y escuela Francisco Javier Morales. En bodegas Boutique Pócima y Villa Seca; Los Árboles. De 9.00 a 13.00 h.
San Rafael
- Entre calles Av. El Libertador, Fray Inalicán, 9 de Julio y Braña. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Las Vírgenes, Carmona, Costa de las Vías y Zardini; Las Paredes. De 15.00 a 19.00 h.
- En calle Blanch, entre Jara y Ruta Provincial N°201; Jaime Prats. De 15.45 a 19.45 h.
- Entre calles Zardini, San Francisco, El Zanjón Oeste e Iaccarini; El Usillal. De 8.30 a 12.30 h.
Malargüe
- Entre calles Esquivel Aldao, Fray Inalicán, Santa Cruz y Capdeville. De 9.00 a 13.00 h.