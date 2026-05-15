Los trabajos de Edemsa continúan a pesar del frío: dónde habrá cortes de luz este sábado y domingo
Según el cronograma de Edemsa, varias zonas de la provincia verán afectado el servicio eléctrico durante el fin de semana.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este sábado 16 y domingo 17 de mayo. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, el servicio eléctrico se verá afectado en distintas zonas de la provincia a lo largo del fin de semana: se realizarán trabajos en Tupungato y San Carlos el sábado, y en Guaymallén, Luján de Cuyo y Tupungato el domingo.
Cortes de luz programados para este sábado 16/5
Tupungato
- En la intersección de calle N°6 con El Álamo y zonas aledañas; Cordón del Plata. De 16.00 a 18.00 h.
San Carlos
- Entre calles Lavalle, 25 de Mayo, San Martín y Carril Nacional. En el barrio La Tradición. De 9.00 a 13.00 h.
Cortes de luz programados para este domingo 17/5
Guaymallén
- En calle Pedro del Castillo, entre Sarmiento y Avellaneda. En calle Paraguay, entre Tomás Godoy Cruz y Pedro del Castillo. Entre calles Belgrano, Avellaneda, Bandera de Los Andes y Bolivia; Villa Nueva. De 9.00 a 13.00 h.
Luján
- Entre calles Sáenz Peña, San Martín, Alvear y Evans. De 9.00 a 13.00 h.
Tupungato
- Entre calles Salvador Vidal, Río Negro, Llaver, Pública y zonas aledañas. En el barrio Cordón del Plata. De 9.00 a 12.00 h.
- En calle El Álamo, hacia el este de callejón Los Cuatro; Cordón del Plata. De 12.45 a 14.45 h.